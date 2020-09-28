Завершення другої черги будівництва аеропорту в Одесі заплановане на 2021 рік - Криклій

В рамках реалізації проєкту реконструкції та будівництва аеродромного комплексу Міжнародного аеропорту «Одеса» вже завершено бетонні роботи 1-ї черги, завершення робіт 2-ї черги заплановані на 2021 рік.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє міністр інфраструктури України Владислав Криклій у Фейсбуці.

"Аеропорт “Одеса” — завершені бетонні роботи 1-ї черги (злітна смуга, перон, руліжні доріжки). Зараз відбувається процес оформлення актів виконання робіт і отримання сертифікату будівельної готовності очікується в жовтні. Паралельно продовжуються роботи по 2-й черзі будівництва, куди входить метеорологічне обладнання. Завершення планується в 2021 році", - повідомив Криклій.

Він додав, що 3-я черга будівництва вже пройшла експертизу і наразі визначаються можливі джерела фінансування, в найближчий час уряду буде подано на розгляд відповідний проєкт постанови.

За словами міністра, також розпочаті підготовчі роботи та оголошено міжнародний тендер на генпідрядника для виконання основних обсягів робіт із будівництва нового аеродрому аеропорту “Дніпропетровськ”. Вже розпочаті роботи з будівництва пасажирського та VIP-терміналів з запланованою пропускною здатністю до 1000 людей на годину. Криклій зазначив, що за бюджетні кошти в новому аеропорту “Дніпропетровськ” планується побудувати злітно-посадкову смугу завдовжки 3,2 км. Орієнтовна вартість проєкту близько 6 млрд грн, термін будівництва складає близько трьох років.

Крім цього уряд затвердив виділення 30 млн грн на проєктні роботи для будівництва аеропорту на Закарпатті. Міністр розповів, що наразі визначається найоптимальніше місце в регіоні та розглядається більше трьох локацій. Також буде проведено аерофотозйомку місцевості для вивчення висотних перешкод і інших факторів, що вплинуть на вибір місця розташування. Будівництво аеропорту заплановане завершити до 2023 року. "Аеропорт на Закарпатті - це проєкт державно-приватного партнерства, на який передбачається 3-4 млрд грн, при цьому, що держава бере на себе будівництво аеродрому, а приватний інвестор — будівництво терміналу", - розповів міністр.