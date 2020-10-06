Зеленський після саміту Україна-ЄС заявив про амбітні та безпрецедентні плани

Під час 22-го саміту Україна-ЄС, який відбувся у Брюсселі, були окреслені подальші кроки активної співпраці та взаємодії.

Про це Володимир Зеленський заявив на пресконференції за підсумками форуму, повідомляє сайт Президента.

Глава Української держави подякував за організацію та проведення саміту, який відбувся попри всі виклики, пов’язані з протидією COVID-19.

Президент також зазначив, що під час переговорів було ретельно розглянуто прогрес імплементації Угоди про асоціацію.

«Окреслені подальші кроки активної співпраці України з Європейським Союзом. Можу запевнити – наші плани амбітні та безпрецедентні», – повідомив Зеленський.

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Президент Європейської ради Шарль Мішель зазначив, що ЄС залишається надійним партнером України, про що свідчать обсяги допомоги, наданої Українській державі, та прагне поглиблення співробітництва. За його словами, співпраця у протидії COVID-19 також є свідченням партнерства України та ЄС. Мішель додав, що Угода про асоціацію надає рамки для співпраці, а метою є знаходження умов для поступової інтеграції України у внутрішній європейський ринок.

Високий представник ЄС із закордонних справ та безпекової політики Жозеп Боррель також відзначив потенціал співпраці.

«Ваш прогрес – це наш прогрес. Ваша безпека – це наша безпека. Макрофінансова допомога – це частина цього партнерства. І мобілізація ресурсів для того, щоб боротися з COVID, – це також частина нашого партнерства. У нас спільні кордони, історія, культура та цінності. Український народ багато жертвує для свого процвітання, для кращого майбутнього, і це майбутнє – частина нашого майбутнього. Ви можете на нас розраховувати», – сказав Боррель.

Як повідомляв Укрінформ, 6 жовтня в Брюсселі відбувся 22-й саміт Україна-ЄС, в ході якого представники України і Європейського Союзу підписали 6 фінансових угод на загальну суму майже 400 мільйонів євро.

Фото: ОП