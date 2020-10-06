Умовою надання Євросоюзом коштів Україні є проведення реформ – Боррель

Високий представник ЄС із закордонних справ та безпекової політики Жозеп Боррель заявив, що надання Євросоюзом фінансової допомоги Україні не є безумовним, а передбачає реформи.

Про це Боррель сказав на спільній пресконференції з Президентом України Володимиром Зеленським і президентом Європейської Ради Шарлем Мішелем у Брюсселі, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Коментуючи на прохання журналіста своє висловлювання про Євросоюз і «банкомат», Боррель зауважив, що «це було неадекватне вихоплення з контексту».

«Допомога, яку ми надаємо Україні, не є безумовною. Ми не є банком чи організацією, яка надає гроші просто так. Ми хочемо розбудувати заможну і захищену Україну, тому наша допомога пов’язана з реформами, вона передбачає, що Україна поділятиме цінності, які ми поділяємо», - сказав Боррель.

У цьому контексті він додав, що коли йдеться про виділення коштів країнам ЄС, до них теж висуваються вимоги щодо виконання зобов’язань у межах Євросоюзу.

«Я хочу ще раз зазначити, що допомога, яку ми надаємо Україні, відповідає нашим інтересам, вона пов’язана з реформами, і це є нашою вимогою до України», - резюмував Боррель.

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Як повідомляв Укрінформ, 26 вересня зі статті високого представника ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозепа Борреля, яка була опублікована на сайті Європейської служби зовнішніх дій, прибрали фразу: «Як я сказав Президенту, Євросоюз не є благодійною організацією або банкоматом». В іншому текст статті залишився без змін.

6 жовтня в Брюсселі відбувся 22-й саміт Україна-ЄС, в ході якого було підписано 6 фінансових угод на загальну суму майже 400 мільйонів євро.

Фото: EU