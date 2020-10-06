Україна та ЄС домовилися наступного року спільно оцінити досягнення Угоди про асоціацію

Україна та Європейський Союз домовилися наступного року розпочати спільну оцінку досягнень цілей Угоди про асоціацію.

Про це заявив Президент Володимир Зеленський у вівторок на пресконференції в рамках 22-го саміту Україна-ЄС, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Одним із ключових результатів саміту є домовленість розпочати у 2021 році спільну оцінку досягнень цілей Угоди про асоціацію. Вона стане важливою, рушійною силою до її (Угоди - ред.) наступного оновлення", - зазначив Зеленський.

Також він зауважив, що на саміті "предметно обговорили" поглиблення секторальної інтеграції.

"У фокусі наших дискусій - інтеграція до єдиного цифрового ринку ЄС, енергетичних ринків України та Євросоюзу, взаємодія у реалізації європейського "зеленого курсу", - пояснив Зеленський.

Також він запевнив, що отримав "позитивний сигнал" від ЄС щодо "промислового безвізу". За його словами, наразі прискорюється процес роботи оціночної комісії.

Він нагадав, що днями розпочала роботу відповідна експертна місія ЄС, яка оцінить готовність України до укладення угоди про відповідність та прийнятність промислової продукції.

Як повідомляв Укрінформ, у вівторок у Брюсселі проходить 22-саміт Україна-ЄС.

Фото: ОП