Саміт у Брюсселі є чітким сигналом про поглиблення відносин ЄС з Україною – президент Євроради

Двосторонній саміт Україна-ЄС є чітким сигналом Євросоюзу про розбудову та поглиблення відносин з Україною.

Про це заявив президент Європейської Ради Шарль Мішель на спільній пресконференції з Президентом Володимиром Зеленським і Високим представником ЄС із закордонних справ та безпекової політики Жозепом Боррелем у Брюсселі, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«COVID-19 дав нам один урок - що дуже важливо підтримувати стосунки та співробітництво. Саме тому фізична зустріч сьогодні – це дуже великий сигнал розбудови, поглиблення наших стосунків з Україною. Вона надсилає чіткий сигнал громадянам як в Євросоюзі, так і в Україні про важливість наших стосунків в ці особливо небезпечні часи», - сказав Мішель.

Він запевнив, що Європейський Союз буде продовжувати підтримувати територіальну цілісність і суверенітет України.

«Ми засуджуємо нелегальну анексію Росією Кримського півострова. Підтримка з боку ЄС повного впровадження Мінських угод і невизнання незаконної анексії Криму і Севастополя Росією залишаються з нашого боку непохитними», - зазначив президент Європейської Ради.

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Він назвав кроки Президента Зеленського, спрямовані на подолання конфлікту на Донбасі, дуже важливими, і закликав Росію зробити взаємні кроки для пошуку рішення щодо мирного врегулювання, яке поважало б суверенітет і територіальну цілісність України.

Як повідомлялося, у Брюсселі проходить 22-й саміт ЄС-Україна, який став першим «фізичним» двостороннім самітом між Євросоюзом і країною-партнером, що проводиться у Брюсселі з початку пандемії коронавірусу.

Фото: ОП