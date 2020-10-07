Україна підписала з ЄС важливі угоди на загальну суму €390 мільйонів – Шмигаль
Таку думку Прем’єр-міністр Денис Шмигаль оприлюднив у Фейсбуці, повідомляє Укрінформ.
"Важливо, що це був перший двосторонній саміт Європейського Союзу з країною-партнером, що відбувся в "живому" форматі від початку пандемії COVID-19. І це чітко демонструє міцність наших відносин та високе місце України в порядку денному ЄС», - написав Шмигаль.
Україна за останній рік досягла великих успіхів в імплементації Угоди про асоціацію. Так у вівторок під час 22-го Саміту Україна — ЄС зазначив Президент Європейської ради Шарль Мішель. За участю Президента України Володимира Зеленського та представників уряду в Брюсселі були досягнуті нові домовленості та підписані важливі угоди на загальну суму 390 млн євро.
Серед них три угоди з Європейським Союзом:
- 10 млн євро в межах угоди «Кліматичний пакет для стабільної економіки в Україні» будуть спрямовані на різні заходи із розвитку ресурсно ефективної, чистої та конкурентоспроможної економіки, зокрема шляхом підтримки енергоефективності місцевого малого й середнього бізнесу, підтримки місцевих громад та створення спільного ресурсного центру з питань кліматичних інновацій між Україною та ЄС.
- 30 млн євро, передбачені угодою «Програма ЄС «Міцні регіони», підуть на допомогу східним областям України для подолання негативних наслідків пандемії та російської агресії.
- 20 млн євро будуть спрямовані на розвиток сприятливого середовища для роботи громадянського суспільства та залучення його до політичних процесів.
Ще дві угоди підписані з Європейським інвестиційним банком:
- 300 млн євро в межах угоди про фінансування проєкту «Енергоефективність громадських будівель в Україні» будуть залучені для реалізації заходів, спрямованих на удосконалення процесу термомодернізації громадських будівель в Україні. Зокрема, теплоізоляція даху, підвалу та стін, встановлення енергоефективних вікон, освітлення, інвестиції у відновлювані джерела енергії.
- 30 млн євро позики, передбачені гарантійною угодою «Логістична мережа (Модернізація та цифровізація Укрпошти)» підуть на закупівлю сортувального обладнання та створення трьох сортувальних об'єктів (зокрема, будівництво хабу у Львові) та 22 сортувальних депо загалом та на впровадження систем автоматичного відстежування пересування вантажів.
Крім того, додав Шмигаль, були окреслені подальші кроки активної співпраці та взаємодії між Україною та ЄС. Серед них і якнайшвидше підписання угоди про спільний авіаційний простір, і "промисловий безвіз", і спільна оцінка у 2021 році досягнень Україною цілей Угоди про асоціацію, що є відправною точкою до її наступного оновлення.
Як повідомляв Укрінформ, делегацію України на саміті очолив Президент Володимир Зеленський, делегацію ЄС – Президент Європейської ради Шарль Мішель.