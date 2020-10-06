ЄС під час саміту у Брюсселі визнав європейські прагнення України

Лідери Європейського Союзу за підсумками саміту Україна-ЄС, який відбувся 6 жовтня в Брюсселі, підтвердили зобов’язання щодо зміцнення політичної асоціації та економічної інтеграції з Україною, визнали європейські прагнення України та привітали її європейський вибір.

Про це йдеться у спільній заяві сторін за підсумками 22-го саміту Україна ЄС, повний текст якої оприлюднений на сайті Європейської Ради.

«Ми підтвердили наші зобов’язання по зміцненню політичної асоціації та економічної інтеграції України з Європейським Союзом, зокрема, шляхом продовження тісної співпраці у зміцненні верховенства права, у просуванні реформ, у прискоренні сталого економічного зростання, підтримуючи «зелену» та цифрову трансформації та підвищуючи її стійність… У цьому контексті ми визнали європейські прагнення України та привітали її європейський вибір, як йдеться в Угоді про асоціацію», - наголошується в документі.

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Сторони погодилися працювати заради повного використання потенціалу Угоди про асоціацію та підкреслили на важливості виконання Україною власних зобов’язань у цьому зв’язку.

Завдяки Угоді про асоціацію та поглибленій і всеосяжній зоні вільної торгівлі обсяг двосторонньої торгівлі між ЄС і Україною збільшився на 65 відсотків з січня 2016 року, коли Угода набула чинності, в результаті чого ЄС став для України найбільшим торговельним партнером.

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Як повідомляв Укрінформ, Україна визначила у Конституції, що набуття членства в Європейському Союзі є стратегічною метою її європейської інтеграції.

Фото: European Union