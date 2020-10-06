Україна просуватиметься в напрямку «промислового безвізу» з ЄС - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що українська делегація представила на саміті в Брюсселі бачення щодо оновлення Угоди про асоціацію у сфері торгівлі та секторальної взаємодії.

Про це повідомляє сайт глави держави, передає Укрінформ.

«Значну увагу в ході саміту ми приділили виконанню Угоди про асоціацію. Ми домовилися максимально використовувати її механізми, щоб і надалі розвивати наші торговельні відносини та поглибити економічну інтеграцію між Україною та Європейським Союзом. Водночас наша делегація представила своє бачення щодо оновлення Угоди про асоціацію у сфері торгівлі та секторальної взаємодії», – зазначив Президент.

За його словами, одним з ключових результатів саміту стала домовленість розпочати у 2021 році спільну оцінку досягнень цілей Угоди про асоціацію. «Ми предметно обговорили поглиблення секторальної інтеграції. У фокусі наших дискусій – інтеграція до Єдиного цифрового ринку ЄС, енергетичних ринків України і Євросоюзу, взаємодія у реалізації Європейського зеленого курсу», – сказав Зеленський.

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Глава держави заявив про наміри просуватися в напрямку угоди про «промисловий безвіз»: «Уже розпочала роботу експертна місія ЄС, що оцінить готовність України до укладення Угоди про оцінку відповідності та прийнятність промислової продукції».

За словами глави держави, обговорювалися терміни підписання Угоди про Спільний авіаційний простір. «Нас запевнили, що всі технічні питання будуть неодмінно врегульовані, й цю угоду буде підписано якнайшвидше», – вказав Президент.

На його думку, сьогоднішній саміт Україна–ЄС засвідчив глибокий рівень двостороннього партнерства та єдність позицій з усіх принципових питань.

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Своєю чергою президент Європейської Ради Шарль Мішель зазначив, що Угода про асоціацію має на меті створити умови, щоб Україна поступово інтегрувалася у внутрішній ринок Європи. «Це найбільш амбітна угода, яку має Євросоюз з будь-якою країною», – сказав він, наголосивши, що ЄС має намір поглиблювати співпрацю з Україною у сферах ІТ та «зеленої» енергетики.

Як повідомляв Укрінформ, 6 жовтня в Брюсселі відбувся 22-й саміт Україна-ЄС, в ході якого сторони підписали 6 фінансових угод на загальну суму майже 400 мільйонів євро.

Фото: EU