Мішель назвав ключовий фактор у відносинах ЄС і України

Партнерство між Україною і ЄС засноване на спільних демократичних цінностях, тож повага до верховенства права та боротьба з корупцією є ключовим чинником для довіри у відносинах.

По це під час пресконференції за підсумками 22-го саміту Україна-ЄС заявив президент Європейської Ради Шарль Мішель, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Наші взаємини і партнерство з Україною засновані на спільних демократичних цінностях, на верховенстві права. Важливо докласти всіх зусиль, щоб підтримати боротьбу з корупцією. В Україні існує для цього інституційна архітектура. У рамках діалогу ми мали нагоду пояснити принципи, які є для нас ключовими. Перш за все – це принцип незалежності, дуже важливий, щоб гарантувати ефективну боротьбу з корупцією. Другий принцип – це ефективність, що означає конкретні результати, а також правова визначеність», - розповів Мішель.

Він зазначив, що під час саміту європейська сторона скористалася можливістю обговорити ці питання у деталях з Президентом України та його командою – у тому числі стосовно рішення Конституційного Суду та дискусії у Верховній Раді.

«Ми мали можливість цілком прозоро обмінятися поглядами щодо поточної ситуації. Відносини між ЄС і Україною засновані на довірі та впевненості. Виходячи з цього, ми мали нагоду бути відвертими, мати добру дискусію навколо досягнутого прогресу, а також роботи, яку все ще треба виконати», - додав президент Європейської Ради.

Як повідомляв Укрінформ, напередодні саміту Україна-ЄС група депутатів Європарламенту та високопоставлених дипломатів висловила занепокоєння ризиками, що існують в Україні у контексті боротьби з корупцією. Вони також висловилися за підвищення ефективності такої боротьби, яка залишається передумовою сталого демократичного розвитку України та основою для довіри у її відносинах з Євросоюзом.

Фото: EU