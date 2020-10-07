Україна залишається надійним торговельним партнером для ЄС – Петрашко

Незважаючи на світову пандемію COVID-19, Україна залишається надійним торговельним партнером для держав-членів ЄС.

Як передає Укрінформ, про це на 22-му Саміті Україна-ЄС заявив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ігор Петрашко, повідомила пресслужба Мінекономіки.

Він також зазначив, що кроки українського уряду зараз спрямовані на покращення доступу до фінансів, доступу до ринків, вдосконалення регулювання, сприяння модернізації, сталому розвитку галузей та боротьбу з безробіттям. Зокрема, шляхом стимулювання розвитку бізнесу через вдосконалення програми “Доступні кредити 5-7-9%”, збереження робочих місць через програму “Допомога по частковому безробіттю”, інвестиційні стимули.

Міністр наголосив, що Україна готова й надалі підтверджувати статус надійного гравця на міжнародних продовольчих ринках.

“У середньо та довгостроковій перспективі Україна продовжуватиме рухатись шляхом інтеграції до економічної системи Європи. Ми повинні використати для цього всі можливості, які створюються під час трансформації глобальної економічної системи”, - додав він.

Як повідомлялося, саміт Україна-ЄС – це регулярний політичний діалог на найвищому рівні між Україною та Європейським Союзом. Перший Саміт Україна-ЄС відбувся у вересні 1997 року, у м. Київ. 22-й саміт став першим двостороннім самітом ЄС з країною-партнером у традиційному, "живому", форматі з початку пандемії COVID-19.

Фото: пресслужба Мінекономіки