Україна сподівається на перегляд економічної частини Угоди про асоціацію з ЄС - Петрашко
Як передає Укрінформ, про це заявив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ігор Петрашко в інтерв'ю для ЕП, повідомляє пресслужба Мінекономіки.
“Я великий прихильник європейської асоціації, особливо зараз, в часи економічних блоків. Економічний блок з Євросоюзом надзвичайно важливий. Ми будемо його переглядати – посилювати, щоб збільшувати об'єми торгівлі по переважній кількості позицій”, - сказав Петрашко.
За його словами, це нормальний процес, коли починається перегляд, дискусія.
“Багато європейських компаній вже працюють в Україні, і вони хочуть і розуміють, що для них це краще – мати тут майданчик, і вони вже зацікавлені у вільній торгівлі. Тож в нас вже є свої союзники”, - заявив міністр.
Він додав, що представники європейських компаній зацікавлені в Україні, головне для них - нормальне розуміння і умови.
Як повідомляв Укрінформ, Україна пропонуватиме рішення щодо оновлення Угоди про асоціацію з Європейським Союзом на майбутньому саміті з ЄС, і на Раді асоціації. В уряді впродовж двох останнім місяців відбулися консультації з більш ніж 50 бізнес-асоціаціями та 2 тис. підприємств щодо потреб в оновленні угоди. Серед таких потреб - збільшення доступу на ринок ЄС, підписання угоди АСАА (промисловий безвіз - ред.), скасування технічних бар’єрів тощо.
22-й саміт Україна-ЄС проходить у Брюсселі 6 жовтня.
Фото: прес-служба Мінекономіки