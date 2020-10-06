Україна сподівається на перегляд економічної частини Угоди про асоціацію з ЄС - Петрашко

Україна сподівається на перегляд економічної частини Угоди про асоціацію із Європейським Союзом щодо збільшення об'ємів торгівлі.

Як передає Укрінформ, про це заявив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ігор Петрашко в інтерв'ю для ЕП, повідомляє пресслужба Мінекономіки.

“Я великий прихильник європейської асоціації, особливо зараз, в часи економічних блоків. Економічний блок з Євросоюзом надзвичайно важливий. Ми будемо його переглядати – посилювати, щоб збільшувати об'єми торгівлі по переважній кількості позицій”, - сказав Петрашко.

За його словами, це нормальний процес, коли починається перегляд, дискусія.

“Багато європейських компаній вже працюють в Україні, і вони хочуть і розуміють, що для них це краще – мати тут майданчик, і вони вже зацікавлені у вільній торгівлі. Тож в нас вже є свої союзники”, - заявив міністр.

Він додав, що представники європейських компаній зацікавлені в Україні, головне для них - нормальне розуміння і умови.

Як повідомляв Укрінформ, Україна пропонуватиме рішення щодо оновлення Угоди про асоціацію з Європейським Союзом на майбутньому саміті з ЄС, і на Раді асоціації. В уряді впродовж двох останнім місяців відбулися консультації з більш ніж 50 бізнес-асоціаціями та 2 тис. підприємств щодо потреб в оновленні угоди. Серед таких потреб - збільшення доступу на ринок ЄС, підписання угоди АСАА (промисловий безвіз - ред.), скасування технічних бар’єрів тощо.

22-й саміт Україна-ЄС проходить у Брюсселі 6 жовтня.

Фото: прес-служба Мінекономіки