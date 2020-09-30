Україна ініціюватиме оновлення Угоди з ЄС і на саміті, і на Раді асоціації

Україна пропонуватиме рішення щодо оновлення Угоди про асоціацію з Європейським Союзом і на майбутньому саміті з ЄС, і на Раді асоціації.

Про це поінформувала віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина під час засідання уряду, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«І на саміті (Україна-ЄС - ред.), і на Раді асоціації ми будемо ініціювати відповідні рішення щодо оновлення Угоди про асоціацію та доступу на ринки Європейського Союзу», - зазначила вона.

За її словами, діяльність уряду з розгляду на щотижневій основі актів, які передбачені планом заходів з виконання Угоди, а також імплементації ухваленого українським парламентом законодавства, дозволило суттєво змінити динаміку виконання Угоди та «підтягнути» виконання завдань, які були передбачені нашими зобов’язаннями на 2014-2019 роки.

«У середньому ми бачимо, що зміни, які ми ухвалили, дозволили нам на 20-30% збільшити показники у відсотковому відношенні виконання Угоди за різні роки», - пояснила віцепрем’єр.

Стефанішина нагадала, що впродовж двох останнім місяців відбулися консультації з більш ніж 50 бізнес-асоціаціями та 2 тис. підприємств щодо потреб в оновленні Угоди. Вона зауважила, що серед таких потреб - збільшення доступу на ринок ЄС, підписання угоди АСАА (промисловий безвіз - ред.), скасування технічних бар’єрів тощо.

«Ми достатньо впевнено входимо в консультації з ЄС, розуміємо, що ми потужно можемо продемонструвати свій прогрес і вимагаємо також від Європейського Союзу взаємності у визнанні наших стандартів, у визнанні нашого законодавства, інституцій», - додала Стефанішина.

Як повідомляв Укрінформ, 22-й саміт Україна-ЄС відбудеться у Брюсселі 6 жовтня.