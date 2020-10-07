Саміт Україна-ЄС дав позитивний сигнал міжнародним інвесторам — Шмигаль

Досягнуті домовленості в ході 22-го саміту Україна-ЄС є позитивним сигналом для міжнародних інвесторів.

Про це в ході круглого столу з питань стимулювання та розвитку інвестиційної діяльності в Україні сказав Прем'єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Вчора в Брюсселі завершився 22-ий саміт Україна-ЄС, де Президент Володимир Зеленський, президент Європейської ради Шарль Мішель, віцепрезидент Європейської комісії Жозеп Боррель виступили зі спільною заявою, в якій задекларували європейський курс нашої держави. Вважаю це потужним сигналом проєвропейських намірів України для міжнародних інвесторів. Дана заява є основою для початку роботи нашого уряду над підготовкою Ради асоціації, яка запланована на 8 грудня", - сказав Шмигаль.

Читайте також: Україна і ЄС у Брюсселі підписали шість угод

За його словами, для успішного залучення інвестицій, як зовнішніх так і внутрішніх, потрібно три фактори: інвестиційна структура, інвестиційний клімат та інвестиційні можливості, це три кити, на яких розвивається будь-яка інвестиційна діяльність у будь-якій країні.

Шмигаль вважає, що потенціал можливостей в Україні величезний, для цього уряд працює над малою та великою приватизацією та відповідними реформами, які з цим пов'язані. Ще один інструмент, який продовжує розвивати Україна, - це державне приватне партнерство та концесії.

"Це потужний інструмент, і тут у нас багато перспектив. Це усі інфраструктурні об'єкти: порти, вокзали, дорожнє господарство. Тут дійсно є великий інтерес як внутрішніх, так і зовнішній інвесторів", - зазначив Прем'єр.

Як повідомляв Укрінформ, представники України і Європейського Союзу на саміті підписали 6 фінансових угод на загальну суму майже 400 мільйонів євро.

Фото: КМУ