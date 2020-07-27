На закупівлях для ЧАЕС викрили змову - підрядників оштрафували на 117 мільйонів

Антимонопольний комітет України викрив змову ТОВ "БК "Укрбудмонтаж" та ПрАТ "Укренергомонтаж" на конкурсі з відбору підрядника для об’єктів Чорнобильської АЕС.

Про це повідомляє пресслужба АМКУ.

"Антимонопольний комітет викрив картельну змову на конкурсі з відбору підрядника для будівництва об’єктів на Чорнобильській АЕС та Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на "БК "Укрбудмонтаж", компанію з орбіти корпорації "Укрбуд", накладено штраф у розмірі 55 млн грн, на іншого учасника змови - "Укренергомонтаж" - 62 млн грн. Упродовж трьох років ці компанії не зможуть брати участь в публічних закупівлях.

У відомстві додали, що впродовж 2017-2018 років ці компанії брали участь у чотирьох процедурах закупівель на загальну суму понад 1 млрд грн і виграли у трьох найбільших. Замовниками будівництва були Чорнобильська АЕС та Енергоатом.

Північне міжобласне територіальне відділення АМКУ (раніше – Київське територіальне відділення) виявило такі докази змови між "Укрбудмонтаж" та "Укренергомонтаж":

компанії пов’язані господарськими відносинами, надають одна одній фінансову допомогу;

мають спільних працівників;

розташовані за однією адресою;

мають спільні особливості в оформленні документів.

Крім того, згадані компанії активно комунікували між собою під час торгів; діяли синхронно під час підготовки та участі в торгах і входили в аукціон з однієї ІР-адреси.

Отже, замість чесної конкуренції на торгах відбулася змова між двома компаніями. Такі дії є порушенням Закону "Про захист економічної конкуренції", що й було встановлено Тимчасовою адміністративною колегією Антимонопольного комітету України у складі голови АМКУ Ольги Піщанської, заступника голови – державної уповноваженої Дар’ї Чередніченко та голови Північного міжобласного територіального відділення АМКУ Олексія Хмельницького.

Як повідомлялось, торік АМКУ вже викривав аналогічні порушення компаніями з корпорації "Укрбуд" – ТОВ "Північно-український будівельний альянс" та ТОВ "Спецбуд-Плюс" були оштрафовані на загальну суму 260 млн грн за змови на тендерах із будівництва корпусу Національного інституту серцево-судинної хірургії імені Амосова, реконструкції гімназії №59 імені Бойченка та будівництва Шулявського мосту.