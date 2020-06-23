Радіоактивний ліс із зони ЧАЕС вивезти неможливо - поліція

Інформація про несанкціоновану вирубку та вивіз радіоактивного лісу з зони ЧАЕС не відповідає дійсності.

Про це інформує відділ комунікації поліції Київської області.

“У ЗМІ з’явились публікації, автори яких стверджують, що «Чорнобильський ліс вирубується в промислових масштабах, а перевірки радіоактивного забруднення деревини викликають сумніви». Однак така інформація жодним чином не відповідає дійсності”, - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, на території зони відчуження працює тільки одне Державне спеціалізоване підприємство «Північна Пуща», яке здійснює лісогосподарську діяльність щодо вирубки та оздоровлення лісів, на підставі отриманих лісорубних квитків.

Читайте також: Архів СБУ розсекретив деталі будівництва й аварії на ЧАЕС

Це підприємство безпосередньо підпорядковується Державному агентству з управління зоною відчуження.

Також на території зони ЧАЕС функціонує Державне спеціалізоване підприємство «Екоцентр», яке спочатку обстежує ділянку лісу, де планується вирубка, на вміст радіоактивних елементів, зокрема, стронцію та цезію, і встановлює ступінь радіаційного забруднення.

“Той ліс, який є радіаційно забрудненим – утилізується у побудованій за євростандартами місцевій котельні. А та деревина, яка відповідає допустимим дозиметричним нормам, в подальшому вирубується, та зі спеціальними «чіпами» вивозиться за межі зони ЧАЕС для реалізації”, - інформують у поліції.

Зазначається, що на контрольно-пропускних пунктах зони відчуження ця деревина вдруге перевіряється на наявність радіаційного забруднення. Також там працівники поліції здійснюють перевірку відповідних дозвільних документів на її транспортування та ставлять відмітки у накладних.

Зокрема, як уточнюється, цьогоріч поліцейські виявили та задокументували факт несанкціонованого вивозу деревини.

“Водій намагався вивезти 6 кубометрів лісу з Чорнобильської зони без відповідних документів, минаючи КПП. Поліцейські вилучили вказану деревину та автомобіль. Особі оголошено про підозру і за процесуальним керівництвом прокуратури кримінальне провадження з обвинувальним актом скеровано до суду”, - поінформували у відомстві.

У поліції закликали громадян повідомляти на 102, або до інших правоохоронних органів, виключно про реальні та конкретні факти вирубки чи транспортування лісових насаджень.

Наголошується, що поліцейські проведуть відповідну ретельну перевірку, всі правопорушники будуть притягнуті до відповідальності.

Фото: Нацполіція