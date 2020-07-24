Чорнобильській АЕС після експертиз дали добро на експлуатацію нового "укриття"

Розпочинається дослідно-промислова експлуатація першого пускового комплексу нового безпечного конфайнменту.

Про це йдеться у повідомленні Урядового порталу.

"Голова Державної інспекції ядерного регулювання України Григорій Плачков вручив заступнику міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Роману Шахматенку окремий дозвіл ДСП "Чорнобильська АЕС" на дослідно-промислову експлуатацію першого пускового комплексу нового безпечного конфайнменту об’єкта "Укриття", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що отримання окремого дозволу є умовою ліцензії ДСП "Чорнобильська АЕС" на експлуатацію об’єкта "Укриття".

Рішення про видачу зазначеного окремого дозволу прийнято Держатомрегулюванням на підставі висновку державної експертизи ядерної та радіаційної безпеки заявних документів та позитивних результатів інспекційного обстеження ДСП ЧАЕС, яке було проведене інспекційною комісією у період 14-17 липня.

Під час дослідно-промислової експлуатації мають бути перевірені та отримані підтвердження того, що системи, конструкції і компоненти першого пускового комплексу нового безпечного конфайнменту та об’єкт в цілому, функціонують відповідно до проєкту, виявлені недоліки усунені, а новий безпечний конфайнмент приведений у стан готовності до подальшої безпечної експлуатації.

Читайте також: ЧАЕС повністю завершила роботи на першому пусковому комплексі конфайнмента

Як повідомлялося, спорудження першого пускового комплексу нового безпечного конфайнменту об’єкта "Укриття" завершилось у 2019 році. Планується, що дослідно-промислова експлуатація об’єкта триватиме один рік, а після успішного її завершення ДСП ЧАЕС має надати до Держатомрегулювання заяву для отримання ліцензії на експлуатацію комплексу конфайнменту та об’єкта "Укриття" (у рамках окремого виду діяльності – перероблення, зберігання радіоактивних відходів).