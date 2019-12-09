ЧАЕС повністю завершила роботи на першому пусковому комплексі конфайнмента

Чорнобильська АЕС отримала сертифікат готовності до експлуатації першого пускового комплексу (ПК-1) нового безпечного конфайнмента (НБК).

Про це повідомляє пресслужба ЧАЕС.

"5 грудня ЧАЕС отримала сертифікат готовності до експлуатації ПК-1 НБК. Це означає, що обсяг робіт з ПК-1 повністю завершено. Він включає проєктування і будівництво постійних фундаментів НБК, основної конструкції Арки разом з оболонкою і системою основних кранів, загального внутрішнього компонування НБК, твердого ізоляційного покриття ділянок усередині НБК, майданчиків, а також проєктування, виготовлення, будівництво (монтаж) і введення в експлуатацію технологічних систем життєзабезпечення і контролю стану НБК та зовнішніх інженерних комунікацій для підключення систем життєзабезпечення НБК до систем ЧАЕС", - йдеться у повідомленні.

Крім того, в рамках ПК-1 було виконано роботи з будівництва та введення в експлуатацію нової вентиляційної труби другої черги ЧАЕС та демонтажу старої вентиляційної труби до насування Арки в проєктне положення.

У повному обсязі виконано індивідуальні та комплексні випробування систем та обладнання НБК, проведено 72-годинну пробну експлуатацію об'єкта.

У пресслужбі ЧАЕС наголосили, що отримання сертифіката готовності є ключовим для виконання подальших процедур для завершення процесу введення НБК в експлуатацію.

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Як повідомлялося, 10 липня 2019 року ДСП ЧАЕС підписало "Акт здачі-прийняття всіх об’єктів" ПК-1 НБК від підрядника - компанії "Новарка". 27 вересня відбулося підписання "Акта готовності до експлуатації ПК-1 НБК". Підрозділи ДСП ЧАЕС повністю укомплектовано експлуатаційним та ремонтним персоналом НБК, який пройшов теоретичне і практичне навчання та допущений до самостійної роботи.

11 листопада ДСП ЧАЕС направило у ДАБІ заяву про прийняття в експлуатацію завершеного будівництвом об'єкта ПК-1 НБК та видачі відповідного сертифіката.