В Україні почали перезахоронювати радіоактивні відходи із пунктів дезактивації

Об'єднання "Радон" розпочало роботи з вилучення та перезахоронення радіоактивних відходів (РАВ) із пунктів захоронення відходів дезактивації (ПЗВД). Перший пілотний проєкт здійснюють у пункті “Піски-1” на Київщині.

Про це повідомляє пресслужба Державного агентства з управління зоною відчуження.

"Під час реалізації проєкту міжнародної технічної допомоги було проаналізовано 47 пунктів захоронення відходів дезактивації, які розміщені за межами зони відчуження у Чернігівській, Київській та Житомирській областях. Технічне рішення для "Піски-1" підготовлено як пілотний проєкт, оскільки об’єкт було визнано одним із 9 найбільш потенційно небезпечних", - ідеться у повідомленні.

Зазначається, що станом на 11 листопада з "Пісків-1" вилучено 63 508 кг РАВ, їх завантажено у 100 бегів (ємностей). Шляхом вимірювання спектрометричних характеристик проб проведено їх характеризацію.

"Наступного тижня заплановано початок робіт із перевезення РАВ до пункту захоронення радіоактивних відходів "Буряківка" ДСП "ЦППРВ", що розташований у межах зони відчуження», - повідомив генеральний директор "Радону" Ігор Буксанчук.

Раніше у рамках цього проєкту "Радон" отримав обладнання для детальної характеризації ПЗВД та вилучення з них РАВ: мобільне та портативне обладнання для радіологічних вимірювань, обладнання для вилучення і транспортування РАВ, а також засоби зв’язку та індивідуального захисту.

Як повідомлялося, пункт захоронення відходів дезактивації "Піски-1" функціонував у 1987-1989 роках; тут захоронювали відходи, що утворилися в результаті робіт з дезактивації в сусідніх селах (Піски, Карпилівка та ін.). Загальна площа місця захоронення радіоактивних відходів оцінюється в 124 кв. м. У "Пісках-1" зберігаються відходи, які містять Cs-137, Sr-90, Am-241.

Роботи з реабілітації майданчика передбачають, зокрема, вилучення близько 300 куб. м РАВ і супутніх їм забруднених ґрунтів, а також вивезення їх для остаточного захоронення.