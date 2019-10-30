ДІЯРУ погоджує програму

ДІЯРУ погоджує програму "гарячих" випробувань на новому сховищі ЧАЕС

Укрінформ
Державна інспекція ядерного регулювання України проводить процедуру погодження програми "гарячих" випробувань для нового сховища відпрацьованого ядерного палива "сухого" типу (СВЯП-2) у Чорнобильській зоні відчуження.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики та захисту довкілля.

"На СВЯП-2 на сьогодні завершені комплексні випробування з імітаторами відпрацьованих тепловиділяючих збірок (ВТВЗ), так звані "холодні" випробування. У грудні 2019 року заплановано отримання сертифіката відповідності закінченого будівництвом об’єкту СВЯП-2 від Державної архітектурної служби України, що дасть можливість розпочати роботи щодо підготовки до «гарячих» випробувань. На сьогодні в Державній інспекції ядерного регулювання України проходять погодження Програма «гарячих» випробувань та Звіт з аналізу безпеки", - йдеться у повідомленні.

Комплексні випробування з ВТВЗ заплановано у період з лютого 2020 року, вони триватимуть протягом 3 місяців.

"На сьогодні ми підходимо до завершальних кроків та у строк щодо введення в експлуатацію нового безпечного конфаймента (НБК) та сховища відпрацьованого ядерного палива "сухого" типу, що будуються за кошти фондів, адміністратором яких виступає ЄБРР. Ми зацікавлені в отриманні в найкоротший термін ядерно безпечних та функціональних об'єктів, діяльність яких спрямована на зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об’єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему", - прокоментував міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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Як повідомляв Укрінформ, проміжне сховище відпрацьованого ядерного палива "сухого" типу (СВЯП-2) призначене для приймання, підготовки до зберігання і безпосередньо зберігання відпрацьованих тепловиділяючих збірок і відпрацьованих додаткових поглиначів (ВДП), які накопичено на Чорнобильській АЕС. Будівництво СВЯП-2 фінансується з Рахунку ядерної безпеки Європейського банку реконструкції і розвитку.

Раніше початок "гарячих" випробувань кілька разів переносився: Державне агентство з управління зоною відчуження вказує на складність будівництва об'єкта.

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