ДІЯРУ погоджує програму "гарячих" випробувань на новому сховищі ЧАЕС

Державна інспекція ядерного регулювання України проводить процедуру погодження програми "гарячих" випробувань для нового сховища відпрацьованого ядерного палива "сухого" типу (СВЯП-2) у Чорнобильській зоні відчуження.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики та захисту довкілля.

"На СВЯП-2 на сьогодні завершені комплексні випробування з імітаторами відпрацьованих тепловиділяючих збірок (ВТВЗ), так звані "холодні" випробування. У грудні 2019 року заплановано отримання сертифіката відповідності закінченого будівництвом об’єкту СВЯП-2 від Державної архітектурної служби України, що дасть можливість розпочати роботи щодо підготовки до «гарячих» випробувань. На сьогодні в Державній інспекції ядерного регулювання України проходять погодження Програма «гарячих» випробувань та Звіт з аналізу безпеки", - йдеться у повідомленні.

Комплексні випробування з ВТВЗ заплановано у період з лютого 2020 року, вони триватимуть протягом 3 місяців.

"На сьогодні ми підходимо до завершальних кроків та у строк щодо введення в експлуатацію нового безпечного конфаймента (НБК) та сховища відпрацьованого ядерного палива "сухого" типу, що будуються за кошти фондів, адміністратором яких виступає ЄБРР. Ми зацікавлені в отриманні в найкоротший термін ядерно безпечних та функціональних об'єктів, діяльність яких спрямована на зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об’єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему", - прокоментував міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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Як повідомляв Укрінформ, проміжне сховище відпрацьованого ядерного палива "сухого" типу (СВЯП-2) призначене для приймання, підготовки до зберігання і безпосередньо зберігання відпрацьованих тепловиділяючих збірок і відпрацьованих додаткових поглиначів (ВДП), які накопичено на Чорнобильській АЕС. Будівництво СВЯП-2 фінансується з Рахунку ядерної безпеки Європейського банку реконструкції і розвитку.

Раніше початок "гарячих" випробувань кілька разів переносився: Державне агентство з управління зоною відчуження вказує на складність будівництва об'єкта.