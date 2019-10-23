Україна може втратити допомогу по Чорнобилю через передачу Держатому Міненерго

Міжнародні партнери та донори можуть відмовитися надавати технічну допомогу з реалізації чорнобильських проєктів через передачу Державної інспекції з атомного регулювання (ДІЯРУ) у підпорядкування міністру енергетики та захисту довкілля Олексієві Оржелю.

Про це у коментарі Укрінформу розповів голова ДІЯРУ Григорій Плачков.

"Регулятор не може бути в управлінні Міністерства, оскільки в управлінні Міністерства знаходяться ліцензіати регулятора. Це порушення конвенцій МАГАТЕ та законів України. Функції управління та регулювання повинні бути відокремлені (прямий конфлікт інтересів)", - сказав Плачков.

За його словами, донори та міжнародні партнери можуть відмовитися "надавати технічну допомогу" за чорнобильськими проєктами.

Як повідомлялося, уряд із 20 жовтня координуватиме Державну інспекцію ядерного регулювання України через міністра енергетики та захисту довкілля Олексія Оржеля. Експертне середовище заявляє, що таке підпорядкування ставить під загрозу незалежність ядерного регулятора.

Наразі у Зоні відчуження реалізовується ряд проєктів щодо зняття Чорнобильської АЕС з експлуатації та перетворення об’єкта “Укриття” на екологічно безпечну систему, безпечного поводження з радіоактивними відходами, у тому числі тими, що утворилися внаслідок Чорнобильської катастрофи, та відпрацьованим ядерним паливом, підтримання у безпечному стані побудованих після Чорнобильської катастрофи об’єктів локалізації радіоактивних відходів.