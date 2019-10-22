Перепідпорядкування Держатомрегулювання загрожує крос-дефолтом для України

Прийняття 20 жовтня 2019 року постанови Уряду №879 «Про внесення змін до схеми спрямування і координації діяльності центральних органів виконавчої влади Кабінетом Міністрів України через відповідних членів Кабінету Міністрів України», якою Державна інспекція ядерного регулювання України (Держатомрегулювання) як центральний орган виконавчої влади замість Кабміну стала підпорядкована Міністру енергетики та захисту довкілля України, прямо суперечить ряду Законів України, Міжнародних Конвенцій і гарантійним угодам між Україною та ЄБРР, що ратифіковані Верховною Радою.

Про це йдеться у спільному відкритому листі-зверненні громадських організацій «Українське ядерне товариство» та «Спілка ветеранів атомної енергетики і промисловості України» до прем’єр-міністра України Олексія Гончарука.

Зокрема, у листі зазначається, що таке рішення уряду порушує наступні норми Закону України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку»: «розмежування функцій державного управління у сфері використання ядерної енергії і державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки»; «орган державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки є незалежними від державних органів, установ і посадових осіб, діяльність яких пов'язана з використанням ядерної енергії, місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, об’єднань громадян» та ін.

Громадські організації вважають таке рішення уряду загрозливим для іміджу та економіки України, оскільки воно порушує міжнародні зобов’язання. Зокрема, ратифіковані Україною Конвенцію про ядерну безпеку та Об’єднану конвенцію про безпеку поводження з відпрацьованим паливом та про безпеку поводження з радіоактивними відходами, де йдеться, що кожна Сторона «вживає відповідних заходів для забезпечення ефективної незалежності регулюючих функцій від інших функцій у тих випадках, коли установи займаються як поводженням з відпрацьованим паливом чи радіоактивними відходами, так і здійснюють функції регулювання».

Також, зазначають автори звернення, порушені міжнародні норми МАГАТЕ, викладені в INSAG-17 про незалежність регулюючого органу з ядерної та радіаційної безпеки від державних структур управління. «Це може викликати досить негативну реакцію міжнародного суспільства щодо ядерної безпеки у Європі», – наголошується у зверненні.

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Крім цього, рішення Кабміну про спрямування і координацію діяльності Держатомрегулювання України через міністра енергетики та захисту довкілля України прямо порушує зобов’язання України, що передбачені Гарантійною Угодою між Україною та ЄБРР щодо кредитування підвищення безпеки АЕС України, де зазначено, що Україна «забезпечує, щоб Держатомрегулювання залишався незалежним ядерним регулюючим органом, і (…) щоб він функціонально був відокремлений від будь-якого іншого органу або організації, що займається питаннями просування або використання ядерної енергії, включаючи виробництво електроенергії, в цілях забезпечення ефективної незалежності від надмірного впливу у прийнятті рішень із своїх нормативних питань».

Автори листа просять прем’єр-міністра скасувати норму про перепідпорядкування Держатомрегулювання Міністерству енергетики та захисту довкілля України, наголошуючи, що порушення вимоги щодо незалежності органу державного регулювання з ядерної та радіаційної безпеки може призвести прямо до крос-дефолту на 600 млн євро плюс % від використання кредиту.