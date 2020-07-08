Уряд продовжив реалізацію Стратегії відродження авіабудування до 2030 року

Уряд актуалізував Стратегію відродження вітчизняного авіабудування шляхом внесення змін до плану заходів з її виконання та продовження строків реалізації до 2030 року.

Таке рішення було ухвалено на плановому засіданні Кабінету міністрів України у середу, 8 липня, повідомляє пресслужба Мінекономіки.

«Україна має величезний потенціал та можливості повного циклу виробництва авіаційної техніки. Актуалізація і продовження строків Стратегії дозволить розробити державну цільову програму, що стане потужною фінансовою підтримкою галузі", - наголосив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко.

У Мінекономіки підкреслили, що зміни, внесені в Стратегію, дозволять розробити та затвердити Державну цільову науково-технічну програму розвитку авіаційної промисловості.

Оновлений план заходів Стратегії передбачає модернізацію та виробництво пасажирських та транспортних літаків сімейства Ан, гвинтокрилів Мі, безпілотних літальних апаратів, імпортозаміщення комплектуючих з РФ.

Крiм того, реалізація Стратегїї сприятиме технічному переоснащенню виробничих потужностей літакобудівних підприємств, створенню сучасних центрів базового технічного обслуговування, ремонту авіаційної техніки українського виробництва та сертифікації авіаційної техніки за міжнародними стандартами.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет міністрів України 10 травня 2018 р. схвалив Стратегію відродження українського авіабудування на період до 2022 року.