НАБУ завершило розслідування справи щодо понад 21 мільйона збитків АМПУ

Розслідування справи щодо факту завдання понад 21 млн грн збитків ДП «Адміністрація морських портів України» завершено.

Про це інформує пресслужба НАБУ.

«Розслідування факту завдання понад 21,36 млн грн збитків державному підприємству «Адміністрація морських портів України» завершено. 14 травня 2020 року НАБУ і САП відкрили матеріали слідства для ознайомлення чотирьом підозрюваним та їхнім захисникам», - йдеться у повідомленні.

Зокрема, слідство встановило, що у 2015 році підозрювані у змові організували закупівлю коштом держбюджету послуг із будівництва причалу в Одеському морському торговельному порті у такий спосіб, що перемогу в ній здобула приватна компанія.

«Ця компанія насправді не мала відповідного досвіду, а її пропозиція не відповідала умовам закупівлі. Під час виконання договору, в день фактичного початку виконання робіт, між директором компанії-переможця та директором компанії, яка здавала в оренду днопоглиблювальний караван, було підписано додаткові угоди, в яких суттєво збільшено вартість фрахту днопоглиблювального каравану. При цьому, обидві компанії, як з’ясувало слідство, контролювала одна особа», - поінформували у НАБУ.

Такі дії в результаті призвели до суттєвого збільшення вартості виконаних робіт, замовником яких була Одеська філія «АМПУ», уточнили у НАБУ.

«Однак посадовці «АМПУ», зловживаючи своїм службовим становищем, підписали акти виконаних робіт і здійснили відповідний перерахунок коштів приватним компаніям. Внаслідок таких дій, як встановило слідство, держава в особі ДП «АМПУ» незаконно переплатила понад 21,36 млн грн», - зазначається у повідомленні.

Як поінформували у відомстві, серед підозрюваних: колишній начальник Одеської філії ДП «АМПУ» — ч.2 ст.27, ч.2 ст.28, ч.2 ст.364 КК України; заступник керівника Одеської філії ДП «АМПУ» — ч.2 ст.27, ч.2 ст.28, ч.2 ст.364 КК України; директор приватної компанії-переможниці закупівлі — ч.1 ст.366, ч.4 ст.358, ч.5 ст.27, ч.2 ст.28, ч.2 ст.364 КК України; ексдиректор приватної компанії-орендодавця днопоглиблювального каравану — ч.5 ст.27, ч.2 ст.28, ч.2 ст.364 КК України.

«П’ятий підозрюваний у кримінальному провадженні — фізична особа, наближена до народного депутата України VII та VIII скликань (ч.3 ст.27, ч.2 ст.28, ч.2 ст.364 КК України) — 20 березня 2020 року оголошена у міжнародний розшук», - уточнюється у повідомленні.

Розслідування цих фактів детективи НАБУ здійснюють із 3 жовтня 2016 року.

«21 січня 2020 року колишньому начальнику Одеської філії державного підприємства «Адміністрація морських портів України» та ще чотирьом особам повідомили про підозру», - нагадали у відомстві.

Уточнюється, що закупівлі держпідприємства «АМПУ» перебувають у постійному фокусі детективів Національного антикорупційного бюро України.