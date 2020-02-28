Начальника Бердянської філії АМПУ відсторонили від посади за "схеми" на 2,5 мільйона

ВАКС відсторонив від посади начальника Бердянської філії ДП "Адміністрація морських портів України" за зловживання службовим становищем, що заподіяло шкоду в розмірі близько 2,5 млн гривень.

Про це у Facebook повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

"27 лютого 2020 року Вищий антикорупційний суд за клопотанням прокурора САП та детективів НАБУ відсторонив від займаної посади начальника Бердянської філії ДП "Адміністрація морських портів України", підозрюваного у зловживанні службовим становищем, яке завдало збитків майже на 2,5 млн гривень", - ідеться у повідомленні.

Зазначається, що термін відсторонення від посади – до 26 квітня 2020 року.

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Як повідомлялося, начальник Бердянської філії спільно із заступником та інженером цього підприємства, а також екскерівницею комерційної компанії організували схему, за якою державне підприємство перерахувало фірмі кошти за фактично непоставлене обладнання. Державі було завдано збитків на суму 2,49 млн гривень, що підтверджено висновком судової економічної експертизи.

Досудове розслідування справи триває.