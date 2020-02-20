У справі про збитки Бердянської філії АМПУ оголосили ще три підозри

Детективи Національного антикорупційного бюро повідомили ще трьом особам про підозру у зловживанні службовим становищем, що спричинило завдання 2,49 млн грн збитків Бердянській філії ДП «Адміністрація морських портів України».

Про це повідомляє НАБУ.

"Детективи Національного бюро за процесуального керівництва САП повідомили трьом особам про підозру у зловживанні службовим становищем (ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України), наслідком чого стало завдання 2,49 млн грн збитків Бердянській філії ДП «Адміністрація морських портів України»", - зазначається у повідомленні.

У НАБУ уточнили, що підозри вручені заступнику начальника та інженеру Бердянської філії ДП АМПУ, а також колишньому керівнику комерційної компанії.

Напередодні про підозру повідомлено начальнику адміністрації морського порту Бердянськ, нагадали у НАБУ.

"Всіх осіб затримано, наразі вони перебувають в ізоляторі тимчасового тримання в Києві. Вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу", - додали у відомстві.

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Як встановило слідство, зазначені особи продовж 2018 – початку 2019 рр. організували схему, за якою державне підприємство перерахувало комерційній компанії кошти за фактично не поставлене обладнання. В результаті, інтересам держави завдано збитків на 2,49 млн грн, що підтверджено висновком судової економічної експертизи.

Розслідування цих фактів НАБУ та САП здійснюють з лютого 2019 року.