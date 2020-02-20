У справі про збитки Бердянської філії АМПУ оголосили ще три підозри
Про це повідомляє НАБУ.
"Детективи Національного бюро за процесуального керівництва САП повідомили трьом особам про підозру у зловживанні службовим становищем (ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України), наслідком чого стало завдання 2,49 млн грн збитків Бердянській філії ДП «Адміністрація морських портів України»", - зазначається у повідомленні.
У НАБУ уточнили, що підозри вручені заступнику начальника та інженеру Бердянської філії ДП АМПУ, а також колишньому керівнику комерційної компанії.
Напередодні про підозру повідомлено начальнику адміністрації морського порту Бердянськ, нагадали у НАБУ.
"Всіх осіб затримано, наразі вони перебувають в ізоляторі тимчасового тримання в Києві. Вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу", - додали у відомстві.
Як встановило слідство, зазначені особи продовж 2018 – початку 2019 рр. організували схему, за якою державне підприємство перерахувало комерційній компанії кошти за фактично не поставлене обладнання. В результаті, інтересам держави завдано збитків на 2,49 млн грн, що підтверджено висновком судової економічної експертизи.
Розслідування цих фактів НАБУ та САП здійснюють з лютого 2019 року.