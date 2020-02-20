АМПУ судиться з комерсантами через непоставлений товар для Бердянського порту

В Адміністрації морських портів України відреагували на вручення підозри начальнику адміністрації Бердянського морського порту, якого підозрюють у завданні збитків державі.

Про це Укрінформу заявили в пресслужбі АМПУ.

"Договір на постачання обладнання, що став предметом розслідування, був укладений Бердянською філією ДП "АМПУ" за результатами відкритих торгів в електронній системі закупівель ProZorro. До теперішнього часу постачальник не виконав своїх зобов’язань за договором. Для запобігання збитків у 2019 році, підприємством розпочата претензійна робота. Наприкінці грудня 2019 року філією подано позов до господарського суду Дніпропетровської області з вимогою стягнення з постачальника 4,4 млн грн, у т.ч. 2,49 млн грн - сплачені підприємством авансові платежі, решта - штрафні санкції згідно умов договору", - повідомила пресслужба.

Адміністрація морських портів України запевняє, що протягом усього періоду слідства надавала детективам НАБУ усю необхідну інформацію.

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Як повідомлялося, 19 лютого 2020 року, детективами Національного бюро за процесуального керівництва САП, чотирьом особам Адміністрації Бердянського морського порту повідомлено про підозру у зловживанні службовим становищем (ч.2 ст 364, ч.1 ст 366 КК України) та завданні підприємству збитків при закупівлі обладнання.

За інформацією слідства керівництво Бердянського порту разом із колишнім керівником комерційної компанії впродовж 2018 – початку 2019 років організували схему, за якою державне підприємство перерахувало комерційній компанії кошти за фактично не поставлене обладнання. В результаті, інтересам держави завдано збитків на 2,49 млн грн, що підтверджено висновком судової економічної експертизи.

Розслідування цих фактів НАБУ та САП здійснюють з лютого 2019 року.