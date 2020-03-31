Нафта дорожчає на тлі відновлення фондових індексів США

Ціни на нафту у вівторок підвищуються після падіння до 18-річних мінімумів під час попередніх торгів на тлі відновлення фондових індексів в США, обумовленого зростанням акцій фармакологічних компаній.

Про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Ціна на барель червневої нафти Brent становит $26,92 (+1,85%). Барель травневої нафти WTI торгувався за $21,19 (+5,48%). Попередні торги за стандартами завершилися на рівні $26,42 і $20,09 відповідно.

Утримання для цін зробило зростання фондового ринку в США: індекс Dow 30 виріс на 3,19%, S & P 500 - на 3,35%, Nasdaq підскочив на 3,62%. Втім, це зростання було обумовлене тим, що уряд США підписав контракти з кількома фармакологічними компаніями на фінансування будівництва заводів із виробництва вакцини проти коронавірусу. При цьому саме вакцини ще не розроблені.

Із наступної доби Саудівська Аравія й Росія зможуть різко наростити видобуток нафти, оскільки сьогодні спливає термін дії угоди ОПЕК+. Всі спроби резидентів і нерезидентів ОПЕК змусити сісти за стіл переговорів Москву та Ер-Ріяд успіхом не увінчалися. Зокрема, телефонна розмова між президентом США і його російським колегою, в якій обговорювалася важливість стабільності енергетичних ринків, виявилася безрезультатною.

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Станом на 09:15 за київським часом ціна на нафту марки Brent встановлена ​​на рівні 27,22 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 26,43 долара за барель, що на 1 цент вище за рівень закриття торгів ($26,42).