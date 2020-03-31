Укртранснафта продовжить поставки нафти в Білорусь

НАК «Нафтогаз України» узгодив додаткову угоду до договору транспортування нафти між АТ «Укртранснафта» і 100% британської дочірньої структури Білоруської нафтової компанії — BNK (UK) Limited — вартістю 100 млн грн.

Копію рішення НАК «Нафтогаз України» оприлюднив на сайті Укртранснафти.

"Товариству вчинити правочин, а саме укласти додаткову угоду №6 до договору з BNK (UK) Limited (Великобританія) від 02.03.2020 №1 про надання послуг з танспортування нафти загальною вартістю до 100 млн грн згідно з умовами, що додаються", - йдеться уповідомленні.

У рамках договору з BNK (UK) Limited (Великобританія) Укртранснафта вже прийняла три танкери з нафтою на МНТ "Південний". Розвантаження першого танкера завершилось 14 березня, другого - 17 березня, третього - 24 березня..

Надання послуг з транспортування нафти до Республіки Білорусь відбувається в рамках договору між Укртранснафтою та BNK (UK) Limited (Великобританія), яка є дочірньою компанією ЗАТ "Білоруська нафтова компанія".

Укртранснафта також забезпечує транзит російської нафти сорту Urals у напрямку Чехії, Словаччини та Угорщини відповідно до діючих контрактних зобов’язань.

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Як повідомляв Укрінформ, із 1 січня 2020 року РФ припинила постачати нафту в Білорусь через розбіжності щодо ціни на сировину. Тоді уряд і нафтопереробні заводи Білорусі почали пошуки альтернативних маршрутів поставок, у тому числі з України, Польщі, країн Балтії, Казахстану й Азербайджану.