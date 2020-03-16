Укртранснафта розвантажує другий танкер із нафтою для Білорусі
Про це повідомляє пресслужба АТ "Укртнаснафта" у Facebook.
"16 березня 2020 року АТ «Укртранснафта» розпочало розвантаження на Морському нафтовому терміналі «Південний» другого танкера з нафтою сорту Urals обсягом 80 тис. тонн в рамках договору між АТ «Укртранснафта» та BNK (UK) Limited (Великобританія), яка є дочірньою компанією ЗАТ «Білоруська нафтова компанія», про надання послуг з транспортування нафти до Республіки Білорусь", - ідеться в повідомленні.
В Укртранснафті зазначили, що далі нафту протранспортують нафтопроводом «Одеса - Броди» та однією з двох гілок магістрального нафтопроводу «Дружба» до Мозирського НПЗ.
Крім того, Укртранснафта забезпечує "надійний та безперебійний транзит російської нафти сорту Urals" у напрямку Чехії, Словаччини та Угорщини відповідно до контрактних зобов’язань.
Як повідомляв Укрінформ, із 1 січня 2020 року РФ припинила постачати нафту в Білорусь через розбіжності щодо ціни на сировину. Тоді уряд і нафтопереробні заводи Білорусі почали пошуки альтернативних маршрутів поставок, у тому числі з України, Польщі, країн Балтії, Казахстану й Азербайджану.
Раніше Білорусь уже закупила 80 тис. тонн норвезької нафти для переробки на ВАТ "Нафтан".
12 березня 2020 року АТ «Укртранснафта» розпочало прийом на Морському нафтовому терміналі «Південний» першого танкера з нафтою для Білорусі. Його розвантаження завершилось уранці 14 березня.