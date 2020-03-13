Україна прийняла перший танкер з нафтою Azeri Light для Білорусі

АТ "Укртранснафта" розпочало прийом на Морському нафтовому терміналі "Південний" першого танкера Captain A Stellatos з 90 тис. тонн нафти сорту Azeri Light для Мозирського НПЗ.

Про це повідомляє пресслужба Укртранснафти у Facebook.

"12 березня 2020 року АТ "Укртранснафта" розпочало прийом на Морському нафтовому терміналі "Південний" першого танкера з легкою нафтою сорту Azeri Light обсягом 90 тис. тонн для її подальшого транспортування нафтопроводом "Одеса-Броди" та однією з двох ниток нафтопроводу "Дружба" в напрямку НПЗ Білорусі", - йдеться у повідомленні.

Надання послуг з транспортування нафти до Республіки Білорусь здійснюється в рамках договору між АТ "Укртранснафта" та BNK (UK) Limited (Великої Британія), яка є дочірньою компанією ЗАТ "Білоруська нафтова компанія".

Договір діє до кінця 2020 року та передбачає співпрацю сторін щодо транспортування нафти із використанням нафтопроводу "Одеса-Броди" та однієї гілки магістрального нафтопроводу "Дружба" до Мозирського НПЗ за маршрутом МНТ "Південний" – ЛВДС "Броди" – ЛВДС "Мозир".

Забезпечення транзиту нафти до Мозирського НПЗ дасть змогу підвищити рівень завантаження нафтотранспортної системи України.

При цьому АТ "Укртранснафта" забезпечує надійний та безперебійний транзит російської нафти сорту Urals у напрямку Чехії, Словаччини та Угорщини відповідно до діючих контрактних зобов’язань.

Як повідомляв Укрінформ, президент Білорусі Олександр Лукашенко на нараді з питань підвищення ефективності реалізації нафтопродуктів на експорт заявив, що Білорусь планує 30% нафти закуповувати через Україну.

З 1 січня РФ припинила постачати нафту в Білорусь через розбіжності щодо ціни на сировину. Тоді уряд і нафтопереробні заводи почали пошуки альтернативних маршрутів поставок, у тому числі з України, Польщі, країн Балтії, Казахстану й Азербайджану.

Раніше Білорусь уже закупила 80 тисяч тонн норвезької нафти для переробки на ВАТ "Нафтан".