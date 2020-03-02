Уряд виділить 19,3 мільярда держгарантій для кредитів Укравтодору - Гончарук

Залучення Укравтодором коштів під державні гарантії під меншу відсоткову ставку дозволять збудувати більше якісних доріг вже в цьому році та зекономити кошти бюджету України.

Про це заявив Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук під час зустрічі у форматі "на каву" 2 березня за участі голови Нацбанку Якова Смолія, представників Міністерства фінансів України, Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Україні та Укравтодору, повідомляє Урядовий портал.

"Додаткові 19,3 млрд грн переважно від державних банків під меншу відсоткову ставку – це більше якісних доріг в Україні уже в цьому році. При чому з економією для державного бюджету", – розповів Гончарук.

Як повідомляв Укрінформ, 16 січня 2020 року Верховна Рада України ухвалила зміни до Бюджетного кодексу та Державного бюджету на 2020 рік, що дозволяють Укравтодору залучати під державні гарантії запозичення на розвиток дорожньої інфраструктури. Сума запозичень під держгарантії визначена для Укравтодору в обсязі 19,27 млрд грн.

За словами Президента України Володимира Зеленського, цього року в Україні буде виділено 85 млрд гривень на будівництво 4 тисяч км доріг державного значення та понад 22 млрд гривень - на 2,5 тисячі доріг місцевого значення.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів та Національний банк України у грудні минулого року запровадили традицію регулярних зустрічей з метою досягнення стійкого економічного зростання та цінової стабільності. Також зазначалося, що такі зустрічі у форматі "на каву" мають виключно координаційний характер та є майданчиком для діалогу, а не для ухвалення рішень.

Меморандум про взаємодію між Кабінетом міністрів і НБУ передбачає спільні зусилля інституцій для забезпечення цінової стабільності як необхідної передумови для стійкого економічного зростання в Україні, сприятиме поліпшенню очікувань населення і бізнесу, зокрема інфляційних, та підвищити довіру інвесторів до української економіки.