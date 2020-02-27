Укравтодор почав "приймати скарги" через інтерактивну мапу

Укравтодор запустив інтерактивну мапу, через яку можна буде в режимі реального часу залишати скарги щодо стану доріг.

Про це заявив голова Держагентства автомобільних доріг Олександр Кубраков під час презентації "Інтерактивної мапи Укравтодору", повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми зробили інтерактивну мапу, за допомогою якої люди можуть залишати скарги, а підрядники і наші служби будуть отримувати цю інформацію. Чому це важливо? Тому що проконтролювати (реальний стан доріг — авт.) сидячи в Києві, або навіть нашим службам, в яких кілька співробітників відповідають за утримання, маючи на балансі тисячі кілометрів, не реально. А за допомогою людей, які будуть залишати скарги, ми це зробимо", - розповів Кубраков.

Він зазначив, що відтепер Укравтодор зможе оперативно реагувати на скарги щодо стану доріг та моніторити роботу підрядників, які утримують ту чи іншу дорогу. Зокрема, у відомстві планують стежити за поточним станом дорожніх знаків та розмітки, за ходом ремонту дорожнього полотна, а також за пересуванням прибиральної та ремонтної техніки.

Директор Державного підприємства дорожнього зв’язку, інформаційного забезпечення та автоматики "Укрдорзв’язок" Вадим Горюшко розповів, що через веб-ресурс також можна залишити скаргу щодо поточного стану конкретної ділянки дороги. Для цього потрібно завантажити фото проблеми (ями, вибоїни, купи сміття тощо) на карту з конкретною геолокацією. В Укравтодорі відреагують на цю скаргу і надаватимуть оперативну інформацію щодо її вирішення.

У режимі реального часу на сайті відображається інформація про завершені, поточні та заплановані ремонтні роботи на конкретних ділянках, ділянки доріг з найбільшою кількістю ДТП та пункти обігріву і паркінги для вантажівок.

В Укравтодорі підкреслили, що на сайті можна знайти інформацію лише про ті дороги, які підпорядковані безпосередньо відомству та його регіональним службам.

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Інтерактивна мапа Укравтодору доступна за посиланням map.ukravtodor.gov.ua і має мобільну версію. Радник голови Укравтодору Яніка Мерило додала, що у відомстві не мають наміру створювати окремий мобільний додаток, але планують інтеграцію зі своїми партнерами зокрема навігаційною системою Waze. Так, за її словами, функціонал інтерактивної мапи Укравтодору може стати доступним для користувачів додатку Waze в найближчі кілька тижнів.