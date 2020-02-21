Дорожні роботи почалися в 14 областях - рекордно рано через весняну погоду

Державне агентство автомобільних доріг України (Укравтодор) розпочало роботи на 34 дорожніх об’єктах у 14 областях України.

Про це повідомляє пресслужба Укравтодору.

"Станом на сьогодні (20 лютого 2020 - авт.) розпочато роботи на 34 дорожніх об’єктах у 14 областях України. Рекордно ранній старт зумовлено сприятливими для дорожніх робіт погодними умовами та значним обсягом проведених підготовчих робіт, розробленої проєктної документації і проведених торгів", - йдеться у повідомленні.

Отже, роботи розпочаті у Вінницький області в рамках будівництва транснаціонального транспортного коридору GO Highway М-12 Стрий-Тернопіль-Кропивницький-Знам’янка на трьох ділянках.

У Житомирський області розпочалось будівництво мосту через р. Желянь на автомобільній дорозі загального користування державного значення М-21 та поточний ремонт на двух ділянках цієї ж дороги.

Укравтодор також розпочав реконструкцію автомобільної дороги М-06 Київ – Чоп на ділянці об'їздної дороги Житомира.

У Закарпатській області розпочався поточний ремонт на трьох ділянках дороги Н-09 Мукачеве-Рахів- Богородчани-Івано-Франківськ-Рогатин-Бібрка-Львів. В Івано-Франківський області стартувало будівництво мостового переходу автомобільної дороги Т-09–10 Бурштин-Калуш.

У Київський області Укравтодор продовжує будівництво надземного пішохідного мосту на автомобільній дорозі Н-01 Київ-Знам’янка, а на кошти міжнародних фінансових організацій (МФО) розпочався капітальний ремонт на ділянках доріг М-01 Київ — Чернігів — Нові Яриловичі та М-05 Київ — Одеса.

У Львівській області розпочалися: капітальний ремонт автомобільної дороги Т-14–16 Львів-Пустомити-Меденичі та поточний середній ремонт автомобільної дороги Н-13 Львів-Самбір-Ужгород.

У Миколаївській області стартував капітальний ремонт трьох ділянок автомобільної дороги Н-14 Олександрівка-Кропивницький-Миколаїв. Також капітальний ремонт ділянки автомобільної дороги Р-33 Вінниця-Турбів-Гайсин -Балта-Велика Михайлівка/М-16/ розпочався в Одеській області. В цій же області стартували поточні середні ремонтні роботи ділянки автомобільної дороги Т-16–27 Контрольно-пропускний пункт «Серпневе»-Тарутине-Арциз-Сарата.

Укравтодор розпочав будівництво обходів села Красне та міста Кобеляки в рамках реконструкції автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро-Царичанка-Кобеляки-Решетилівка в Полтавській області. В цій же області за кошти МФО розпочався капітальний ремонт окремих ділянок частини дороги Лубни-Полтава і будівництво обходу міста Полтави.

На кошти МФО розпочався також капітальний ремонт і реконструкція дороги М-03 Київ-Харків-Довжанський у Харківській області.

У Рівненській області розпочалось будівництво дороги від автомобільної дороги державного значення Н-25 Городище — Рівне — Старокостянтинів до автомобільної дороги державного значення Т-18–32 /Н-22/ — Ходоси — Кустин — /Н-25/.

У Сумській області стартувала реконструкція мостового переходу на автомобільній дорозі Н-12 Суми-Полтава. Також ремонтні роботи розпочались на ділянці траси Р-62 Криворівня-Усть-Путили-Старі Кути-Вижниця-Строжинець-Чернівці в Чернівецькій області.

У Хмельницькій області розпочався поточний середній ремонт на трьох ділянках дороги М-12 Стрий –Тернопіль-Кропивницький-Знам’янка (через м. Вінницю) та будівництво обходу міста Дунаївці на ділянці автодороги Т-23–08 Гуків-Дунаївці-Могилів-Подільський державної дороги Н-03 Житомир-Чернівці.

Як повідомляв Укрінформ, 16 січня 2020 року Кабінет міністрів України затвердив Дорожню стратегію на 2020 рік, відповідно до якої в Україні буде запроваджене комплексне дорожнє будівництво.

У рамках впровадження цієї стратегії у 2020 році Укравтодор має намір оновити 4 тис. км доріг державного значення та 2,5 тис. км доріг місцевого значення. У відомстві планують, що інтесивні ремонтні та будівельні роботи на українських дорогах триватимуть до листопада цього року.

За словами Президента України Володимира Зеленського, на оновлення доріг цього року будуть витрачені "безперецедентні" кошти. Так на дороги державного значення буде виділено 85 млрд грн, з них 31 млрд гривень - із Дорожнього фонду, понад 19 млрд гривень буде взято у банках під державні гарантії, а також буде залучено частину коштів, які Україна отримує від НАК “Нафтогазу” завдяки виграшу у Стокгольмському арбітражі. На дороги місцевого значення у 2020 році буде виділено 2,2 млрд грн.