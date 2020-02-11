В Укравтодорі повідомили, як проходитиме анонсоване масштабне будівництво доріг

Масштабне будівництво та ремонт доріг в Україні, заплановане на 2020 рік, розпочинатиметься в кілька етапів.

Про це заявив голова Державного агентства автомобільних доріг України Олександр Кубраков під час стратегічної зустрічі на тему: "Зшити Україну: безпека, будівництво, фінансування" 11 лютого, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Старт великого будівництва запланований на 1 березня 2020 року. На першому етапі розпочнуться ті проєкти, які вже в перехідному стані або щодо яких уже пройшли тендери, або які визначені в рамках співпраці з МФО (міжнародні фінансові організації -ред.) у 2019 році чи раніше. З 1 квітня по 1 травня стартуватимуть інші проєкти, які наразі перебувають або на етапі тендерного відбору, або в процесі проєктування, або проходять державну експертизу. План такий, що за три місяці ми розпочнемо всі основні проєкти будівництва”, - розповів Кубраков.

Він додав, що інтенсивне будівництво та ремонт доріг державного та місцевого значення в Україні триватиме до листопада 2020 року.

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Як повідомляв Укрінформ, Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що в Україні з 1 березня 2020 року розпочнеться масштабне будівництво доріг. За його словами в уряді вже сформований перелік дорожніх об’єктів, які будуватимуться в першу чергу.

16 січня 2020 року Кабмін затвердив Дорожню стратегію на 2020 рік, відповідно до якої в Україні буде запроваджене комплексне дорожнє будівництво.