Гончарук анонсував початок сезону дорожніх робіт з 1 березня

Сезон дорожніх робіт в Україні має розпочатися 1 березня, перелік об'єктів для цього вже сформований.

Про це заявив Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук під час стратегічної зустрічі на тему: "Зшити Україну: безпека, будівництво, фінансування", повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Пане Президенте, як ви і доручали, у нас із 1 березня повинно початися масштабне будівництво. Для цього за 5 місяців ми разом із командами в областях, в обласних державних адміністраціях провели велику роботу, інвентаризацію. Ми вже набагато краще розуміємо, що у нас є на місцях”, - сказав Гончарук, звертаючись до присутнього на цій зустрічі Президента Володимира Зеленського.

За словами глави держави, вже є чіткий перелік дорожніх об'єктів. Роботи на деяких із них стартують саме із 1 березня, водночас на окремих об’єктах завдяки сприятливим погодним умовам вже триває будівництво.

Загалом, зазначив Прем’єр-міністр, вже розроблено велику мапу, на яку нанесено понад 111 тисяч різноманітних об'єктів, і важливо, що дороги при цьому будуть вести до соціально значущих об'єктів, зокрема, до опорних шкіл, до лікарень інтенсивного лікування, поєднувати пріоритетні об'єкти розвитку.

На переконання глави уряду, реалізувати цю амбітну задачу реально, якщо влада буде чітко взаємодіяти. “Бюрократичні процедури - це добре і закон потрібно виконувати, але ми не будемо толерувати жодних затримок, прикриваючи якимись бюрократичними папірцями. Ми точно маємо бути націлені на результат. Це означає, що якщо із 1 березня має початися будівництво, то воно має початися в будь-якому випадку”, - підкреслив Гончарук.