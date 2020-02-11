Гончарук анонсував початок сезону дорожніх робіт з 1 березня

Гончарук анонсував початок сезону дорожніх робіт з 1 березня

Укрінформ
Сезон дорожніх робіт в Україні має розпочатися 1 березня, перелік об'єктів для цього вже сформований.

Про це заявив Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук під час стратегічної зустрічі на тему: "Зшити Україну: безпека, будівництво, фінансування", повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Пане Президенте, як ви і доручали, у нас із 1 березня повинно початися масштабне будівництво. Для цього за 5 місяців ми разом із командами в областях, в обласних державних адміністраціях провели велику роботу, інвентаризацію. Ми вже набагато краще розуміємо, що у нас є на місцях”, - сказав Гончарук, звертаючись до присутнього на цій зустрічі Президента Володимира Зеленського.

За словами глави держави, вже є чіткий перелік дорожніх об'єктів. Роботи на деяких із них стартують саме із 1 березня, водночас на окремих об’єктах завдяки сприятливим погодним умовам вже триває будівництво.

Загалом, зазначив Прем’єр-міністр, вже розроблено велику мапу, на яку нанесено понад 111 тисяч різноманітних об'єктів, і важливо, що дороги при цьому будуть вести до соціально значущих об'єктів, зокрема, до опорних шкіл, до лікарень інтенсивного лікування, поєднувати пріоритетні об'єкти розвитку.

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На переконання глави уряду, реалізувати цю амбітну задачу реально, якщо влада буде чітко взаємодіяти. “Бюрократичні процедури - це добре і закон потрібно виконувати, але ми не будемо толерувати жодних затримок, прикриваючи якимись бюрократичними папірцями. Ми точно маємо бути націлені на результат. Це означає, що якщо із 1 березня має початися будівництво, то воно має початися в будь-якому випадку”, - підкреслив Гончарук.

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