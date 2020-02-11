Зеленський закликає зруйнувати міф, що Україна і хороші дороги - несумісні

Президент Володимир Зеленський закликав працівників Укравтодору ділом довести, що дороги в Україні можуть бути зручними і безпечними, бо українці вже не вірять слайдам і презентаціям.

Про це Глава держави заявив під час стратегічної зустрічі в Укравтодорі на тему: "Зшити Україну: безпека, будівництво, фінансування", повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Все, що сьогодні звучатиме тут, на жаль, але поки що, тільки слова. Українці давно не вірять обіцянкам, гарним малюнкам, слайдам та презентаціям. Давайте цього року доводити все справами. Я хочу, щоб усі українці дійсно відчули і побачили результат. Дуже хочеться, щоб ми з вами могли подорожувати дорогами України приємно і безпечно", - сказав Зеленський.

Він додав, що зараз це звучить парадоксально, але нам потрібно будувати, щоб зруйнувати міф, що Україна і хороші дороги - це несумісні речі. "Давайте зруйнуємо цей міф", - акцентував Президент.

Як повідомляв Укрінформ, цього року планується побудувати 2,5 тисячі км доріг місцевого значення, на що виділено 22,2 млрд гривень, тобто на 70% більше, ніж витрачено у 2019 році.