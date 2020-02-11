На дороги цьогоріч залучать безпрецедентні для історії України кошти — Зеленський

Цього року понад 85 млрд гривень буде виділено на будівництво 4 тисяч км доріг державного значення та понад 22 млрд гривень - на 2,5 тисячі доріг місцевого значення.

Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час стратегічної зустрічі в Укравтодорі на тему: "Зшити Україну: безпека, будівництво, фінансування", повідомляє кореспондент Укрінформу.

“У 2020 році ми маємо оновити 4 тисячі кілометрів доріг державного значення. На це передбачено безпрецедентні кошти в історії України - це понад 85 млрд гривень”, - сказав він.

За його словами, серед цих коштів 31 млрд гривень виділять із Дорожнього фонду, понад 19 млрд гривень буде взято у банках під державні гарантії, а також буде залучено частину коштів, які бюджет отримує від НАК “Нафтогазу” завдяки виграшу у Стокгольмському арбітражі.

Крім того, Президент зазначив, що цього року планується побудувати 2,5 тисячі км доріг місцевого значення, на що виділено “рекордні” 22,2 млрд гривень, тобто на 70% більше, ніж витрачено у 2019 році.

Зеленський підкреслив, що роботи з будівництва і ремонту доріг розпочнуться 1 березня.

“1 березня 2020 року, довго чекати не будемо, ми починаємо великий, серйозний, потужний проєкт “Велике будівництво”. Ми хочемо з’єднати якісним сполученням усі куточки нашої країни - схід, захід, північ, південь. Ми повинні посилити культурні та соціальні зв’язки, а також зробити доступними дуже важливі соціальні об’єкти - це опорні лікарні, дитячі садочки, опорні школи”, - наголосив глава держави.

Президент також поінформував, що таке “масштабне” будівництво доріг дозволить створити близько 12 тисяч нових робочих місць.