"Стартап" під назвою ямковий ремонт доріг має піти у минуле - Зеленський

Президент Володимир Зеленський попередив, що так званий ямковий ремонт доріг повинен піти у минуле, натомість не менше 80% дорожніх робіт мають становити будівництво і капітальний ремонт.

Про це глава держави заявив під час стратегічної зустрічі в Укравтодорі на тему: "Зшити Україну: безпека, будівництво, фінансування", повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Довгі роки у нашій країні існував так званий дуже успішний "стартап", завдяки якому деякі чиновники побудували собі не один маєточок. Цей "стартап" називається ямковий ремонт. Він повинен піти у минуле. Ми зараз кажемо про будівництво та капітальний ремонт доріг", - сказав Зеленський.

Він додав, що у загальному обсязі робіт вони мають становити не менше 80%. "Ми також очікуємо, що навесні разом зі снігом не зійде асфальт, тому на всі роботи має бути гарантія та відповідальність підрядника. Ми будуємо один раз і хочеться, щоб це було на довгі роки", - наголосив Президент.

Як повідомляв Укрінформ, Прем’єр-міністр Олексій Гончарук анонсував старт з 1 березня програми Президента “Велике будівництво”. В рамках програми, окрім іншого, області мають узгодити з Укравтодором перелік доріг, які планують побудувати в рамках Дорожнього фонду. В пріоритеті — дороги до опорних шкіл та лікарень.