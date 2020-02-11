Президент хоче щотижня отримувати звіт про будівництво доріг

Президент хоче щотижня отримувати звіт про будівництво доріг

Укрінформ
Президент Володимир Зеленський закликав подавати йому щотижнево звіт про будівництво доріг.

Про це він заявив під час стратегічної зустрічі в Укравтодорі на тему: "Зшити Україну: безпека, будівництво, фінансування", повідомляє кореспондент Укрінформу.

“У мене до вас прохання, я би особисто хотів отримувати звіт щотижнево з приводу будування наших доріг і, якщо можна, теж технічно, щоб ми це не на папері бачили, а щоб технічно суспільство мало можливість бачити, як це будується, бачити зміни цих доріг”, - зазначив Президент.

У свою чергу Прем’єр-міністр Олексій Гончарук запевнив, що перед початком і наприкінці ремонтних робіт відбуватиметься фотозйомка об’єкта, у ході будівництва мобільні групи виїжджатимуть на місця і контролюватимуть його хід.

“У нас зараз є такий принцип: коли починається будівництво об’єкта, ми його фотографуємо, фіксуємо, щоб було видно стан. Після того, як роботи завершено, також фотозвіт з усіма документами, створена навіть відповідна система. Окрім цього, у нас будуть працювати кілька мобільних бригад, які їздитимуть від об’єкта до об’єкта, непередбачувано, будуть з’являтися як небажані гості і фотографуватимуть, фіксуватимуть стан роботи тощо”, - розповів глава уряду.

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Раніше Президент Володимир Зеленський повідомив, що з 1 березня розпочинається великий проєкт із будівництва доріг в Україні. Планується побудувати 4 тисяч доріг державного значення та 2,5 тисячі доріг місцевого значення.

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