Президент хоче щотижня отримувати звіт про будівництво доріг

Президент Володимир Зеленський закликав подавати йому щотижнево звіт про будівництво доріг.

Про це він заявив під час стратегічної зустрічі в Укравтодорі на тему: "Зшити Україну: безпека, будівництво, фінансування", повідомляє кореспондент Укрінформу.

“У мене до вас прохання, я би особисто хотів отримувати звіт щотижнево з приводу будування наших доріг і, якщо можна, теж технічно, щоб ми це не на папері бачили, а щоб технічно суспільство мало можливість бачити, як це будується, бачити зміни цих доріг”, - зазначив Президент.

У свою чергу Прем’єр-міністр Олексій Гончарук запевнив, що перед початком і наприкінці ремонтних робіт відбуватиметься фотозйомка об’єкта, у ході будівництва мобільні групи виїжджатимуть на місця і контролюватимуть його хід.

“У нас зараз є такий принцип: коли починається будівництво об’єкта, ми його фотографуємо, фіксуємо, щоб було видно стан. Після того, як роботи завершено, також фотозвіт з усіма документами, створена навіть відповідна система. Окрім цього, у нас будуть працювати кілька мобільних бригад, які їздитимуть від об’єкта до об’єкта, непередбачувано, будуть з’являтися як небажані гості і фотографуватимуть, фіксуватимуть стан роботи тощо”, - розповів глава уряду.

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Раніше Президент Володимир Зеленський повідомив, що з 1 березня розпочинається великий проєкт із будівництва доріг в Україні. Планується побудувати 4 тисяч доріг державного значення та 2,5 тисячі доріг місцевого значення.