У парламенті Угорщини згадали українських дітей – жертв російської агресії

У четвер, 4 червня, коли Україна вшановує пам'ять загиблих внаслідок російської агресії дітей, в Державних зборах Угорщини з промовою «Вкрадене й понівечене дитинство» виступила парламентська представниця української національності Ліліана Грекса.

Про це Укрінформу повідомило Державне самоврядування української національності Угорщини (ДСУНУ)

Свій виступ Ліліана Грекса присвятила українським дітям, чиї життя змінила або забрала війна.

Після промови прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр особисто подякував Ліліані Грексі за її промову, присвячену трагедії українських дітей. Для української громади Угорщини це стало важливим знаком того, що біль українських дітей знаходить відгук на найвищому державному рівні.

У своєму виступі Ліліана Грекса нагадала, що українські діти стали одними з головних жертв російської війни. За наведеними даними, понад 700 дітей загинули, понад 2500 зазнали поранень, а понад 10 тисяч були депортовані або насильно вивезені з окупованих територій.

Утім, наголосила вона, за кожною цифрою стоїть людська доля – дитина, яка втратила дім, батьків, друзів або саме життя.

Окрему увагу представниця української громади приділила насильницькій депортації дітей. За її словами, йдеться не лише про викрадення людей, а й про спробу позбавити їх мови, культури та національної ідентичності.

«Російський агресор краде не лише дітей. Він намагається викрасти їхню пам'ять, коріння та право бути українцями», – сказала Ліліана Грекса.

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Вона також говорила про українських дітей, які знайшли прихисток в Угорщині. Навіть перебуваючи в безпеці, вони щодня переживають за рідних і друзів, які залишилися в Україні.

Попри війну українські діти продовжують навчатися, займатися музикою, танцями та творчістю. Саме в цій незламності, переконана Ліліана Грекса, живе надія на майбутнє.

У День пам'яті дітей, загиблих внаслідок російської агресії, слова про «вкрадене дитинство» прозвучали як нагадування всій Європі: захист українських дітей – це не лише українська справа. «Це спільний моральний обов'язок цивілізованого світу», – наголосили у ДСУНУ.

Нагадаємо, в Міжнародний день безневинних дітей – жертв агресії Президент Володимир Зеленський наголосив, що РФ має понести відповідальність за свої злочини. За його словами, Від початку повномасштабного вторгнення Росія вбила в Україні понад 700 дітей.

Фото: ДСУНУ