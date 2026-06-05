Європейський конгрес українців створив Комісію стратегічних питань для посилення лобізму в ЄС

Європейський конгрес українців (ЄКУ) сформував нову профільну структуру – Комісію стратегічних питань, яка займатиметься моделюванням довгострокового вектора розвитку організації та підвищенням її адвокаційної спроможності на загальноєвропейському рівні.

Як передає Укрінформ, про це йдеться на фейсбук-сторінці Європейського конгресу українців (ЄКУ).

Очільницею новоствореної Комісії стратегічних питань призначено відому громадську діячку Теону Кахіані.

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Повідомляється, що робочий орган функціонуватиме у постійній і тісній взаємодії з Управою ЄКУ, асоціаціями-членами й іншими внутрішніми аналітичними структурами Конгресу.

Основними стратегічними напрямами діяльності Комісії визначено:

комплексне напрацювання оновленої місії, візії та ключових пріоритетів ЄКУ;

підготовку практичних інструментів і дорожніх карт для ефективної адвокаційної діяльності в інтересах закордонного українства;

системний аналіз особливостей політичних систем європейських країн;

формування розгалуженої мережі дієвих контактів та пулу профільних експертів у різних державах Європи;

розробку комплексних рекомендацій щодо всебічного інституційного розвитку організації

Запровадження цього механізму покликане допомогти ЄКУ оперативно реагувати на геополітичні виклики та системно просувати українські наративи в європейських інституціях.

Нагадаємо, Європейський конгрес українців оголосив про створення профільної Освітньої ради, головною метою якої є посилення системної координації, підтримка національних освітніх ініціатив та захист інтересів українських суботніх і недільних шкіл у країнах Європи.

Фото: ОП