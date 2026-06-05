Європейський конгрес українців створив Комісію стратегічних питань для посилення лобізму в ЄС
Як передає Укрінформ, про це йдеться на фейсбук-сторінці Європейського конгресу українців (ЄКУ).
Очільницею новоствореної Комісії стратегічних питань призначено відому громадську діячку Теону Кахіані.
Повідомляється, що робочий орган функціонуватиме у постійній і тісній взаємодії з Управою ЄКУ, асоціаціями-членами й іншими внутрішніми аналітичними структурами Конгресу.
Основними стратегічними напрямами діяльності Комісії визначено:
- комплексне напрацювання оновленої місії, візії та ключових пріоритетів ЄКУ;
- підготовку практичних інструментів і дорожніх карт для ефективної адвокаційної діяльності в інтересах закордонного українства;
- системний аналіз особливостей політичних систем європейських країн;
- формування розгалуженої мережі дієвих контактів та пулу профільних експертів у різних державах Європи;
- розробку комплексних рекомендацій щодо всебічного інституційного розвитку організації
Запровадження цього механізму покликане допомогти ЄКУ оперативно реагувати на геополітичні виклики та системно просувати українські наративи в європейських інституціях.
Нагадаємо, Європейський конгрес українців оголосив про створення профільної Освітньої ради, головною метою якої є посилення системної координації, підтримка національних освітніх ініціатив та захист інтересів українських суботніх і недільних шкіл у країнах Європи.
Фото: ОП