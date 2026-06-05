На Кіпрі розпочинає діяльність Представництво українського Омбудсмена з прав людини

У Республіці Кіпр офіційно відкривається тимчасове Представництво Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, яке працюватиме на період воєнного стану задля оперативного захисту інтересів вимушено переміщених українських громадян.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомило посольство України в Республіці Кіпр.

Відповідним розпорядженням Омбудсмена України Дмитра Лубінця радницею Уповноваженого на Кіпрі призначено Олену Ендрюс-Скаліодес. Вона є комунікаційним експертом українського дипломатичного представництва, членом Товариства Українсько-кіпрської дружби та з початку повномасштабного вторгнення активно займалася волонтерською діяльністю на підтримку українських біженців.

Надзвичайний та повноважний посол України в Республіці Кіпр Сергій Ніжинський позитивно оцінив запуск нової структури: «Робота Представництва Офісу Уповноваженого на Кіпрі допоможе якісніше опрацьовувати запити від громади і підсилить діалог між різними установами і українцями, які перебувають на Кіпрі. Колаборація Офісу Омбудсмена і Посольства є ще одним прикладом, як можуть взаємодіяти інституції».

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Закордонні представництва Офісу Уповноваженого функціонують на громадських засадах і виконують просвітницьку, допоміжну та комунікаційну функції. Спеціалісти допомагають українцям правильно оформлювати звернення до Секретаріату Уповноваженого та здійснюють моніторинг, збір і аналіз інформації щодо порушень прав і свобод наших земляків за кордоном.

Крім того, представник Омбудсмена уповноважений взаємодіяти з дипломатами, проводити правові заходи та напряму співпрацювати з національними інститутами з прав людини й омбудсменом держави перебування.

Організатори повідомляють, що найближчим часом буде створено окрему офіційну сторінку відомства на Кіпрі в соцмережах, а наразі громадяни вже можуть надсилати свої запити на електронну пошту: Olena.Andrews.Skalyodes@ombudsman.gov.ua. На сьогодні такі Представництва Уповноваженого ВР з прав людини вже розгорнули свою діяльність у 37 країнах світу.

Нагадаємо, за наказом Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Республіці Словенія розпочав громадську діяльність офіційний радник українського Омбудсмана Росс Федоров, який координуватиме питання захисту прав українських громадян у цій країні.

Фото: Embassy of Ukraine in the Republic of Cyprus / Фейсбук