У Швейцарії президент СКУ обговорив з урядовцями захист біженців і політику їхнього повернення

На полях Саміту світового українства, що триває у Швейцарії, президент Світового конгресу українців (СКУ) Павло Ґрод та голова Українського товариства Швейцарії Андрей Лужницький провели офіційну зустріч із високопосадовцями країни для обговорення гуманітарних та економічних питань.

Як передає Укрінформ, про це йдеться на фейсбук-сторінці Світового конгресу українців (СКУ).

Швейцарську сторону на перемовинах представили Делегат Федеральної ради Швейцарії з питань України Жак Гербер, а також Уповноважений з питань інтеграції на ринку праці Федерального департаменту юстиції та поліції Швейцарії Адріан Гербер.

Під час зустрічі сторони обговорили ключові питання підтримки України. Зокрема, у центрі уваги дипломатів і лідерів діаспори були проблеми розвитку української економіки в умовах війни, забезпечення надійного соціального та правового захисту українських біженців у Європі, а також напрацювання ефективної політики повернення українців додому після завершення бойових дій.

Українська делегація висловила щиру вдячність уряду Швейцарії за наданий прихисток тисячам наших співвітчизників, а також за масштабну гуманітарну та економічну підтримку України, фінансовий обсяг якої вже становить 5 мільярдів швейцарських франків.

Нагадаємо, 5–7 червня у Берні, Швейцарія, проходить Саміт світового українства 2026. Головна мета події полягає в об’єднанні лідерів українських громад і організацій з різних країн світу для посилення глобальної єдності, стратегічної координації та міжнародної адвокації України на світовій арені.

Фото: СКУ / Фейсбук