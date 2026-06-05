У Швейцарії президент СКУ обговорив з урядовцями захист біженців і політику їхнього повернення
Як передає Укрінформ, про це йдеться на фейсбук-сторінці Світового конгресу українців (СКУ).
Швейцарську сторону на перемовинах представили Делегат Федеральної ради Швейцарії з питань України Жак Гербер, а також Уповноважений з питань інтеграції на ринку праці Федерального департаменту юстиції та поліції Швейцарії Адріан Гербер.
Під час зустрічі сторони обговорили ключові питання підтримки України. Зокрема, у центрі уваги дипломатів і лідерів діаспори були проблеми розвитку української економіки в умовах війни, забезпечення надійного соціального та правового захисту українських біженців у Європі, а також напрацювання ефективної політики повернення українців додому після завершення бойових дій.
Українська делегація висловила щиру вдячність уряду Швейцарії за наданий прихисток тисячам наших співвітчизників, а також за масштабну гуманітарну та економічну підтримку України, фінансовий обсяг якої вже становить 5 мільярдів швейцарських франків.
Нагадаємо, 5–7 червня у Берні, Швейцарія, проходить Саміт світового українства 2026. Головна мета події полягає в об’єднанні лідерів українських громад і організацій з різних країн світу для посилення глобальної єдності, стратегічної координації та міжнародної адвокації України на світовій арені.
Фото: СКУ / Фейсбук