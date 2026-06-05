Саміт Світового конгресу українців у Швейцарії розпочався з Українського сніданку в посольстві

У столиці Швейцарії 5 червня стартував масштабний Саміт Світового конгресу Українців (СКУ). З цієї нагоди в посольстві України відбувся Український сніданок, що об’єднав урядовців, правозахисників і лідерів закордонного українства з усього світу.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомило посольство України у Швейцарії.

До учасників заходу з вітальними промовами звернулися заступниця міністра закордонних справ України Мар’яна Беца, посол України у Швейцарській Конфедерації Ірина Венедіктова, заступниця міністра соціальної політики з питань європейської інтеграції Ірина Гавронська, голова Центральної виборчої комісії України Олег Діденко, президент СКУ Павло Ґрод та президент Українського товариства у Швейцарії Андрій Лушницький.

Під час виступів спікери акцентували на критичній важливості глобальної єдності українського народу, згуртованості навколо національних цінностей та непохитної підтримки України в її боротьбі за свободу, суверенітет і справедливий мир.

Крім того, на зустрічі йшлося про зміцнення інституційних зв’язків між державою та діаспорою, а також про консолідацію спільних зусиль задля повоєнної відбудови.

Особливими гостями дипломатичного прийому стали члени делегації Центральної виборчої комісії України. Українські посадовці протягом тижня перебували у Швейцарії з ознайомчим візитом на запрошення швейцарського уряду та за підтримки Ради Європи, вивчаючи передовий досвід місцевих інституцій у сферах виборчого адміністрування та демократичного врядування.

Ця зустріч стала символічним прологом до головних подій світової української спільноти. Саміт СКУ триватиме у Берні з 5 по 7 червня та збере керівників організацій діаспори для напрацювання стратегій посилення міжнародної допомоги Україні.

Нагадаємо, на полях Саміту світового українства, що триває у Швейцарії, президент Світового конгресу українців (СКУ) Павло Ґрод та голова Українського товариства Швейцарії Андрей Лужницький провели офіційну зустріч із високопосадовцями країни для обговорення гуманітарних та економічних питань.

Фото: Посольство України у Швейцарії / Фейсбук