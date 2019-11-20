Настоятель української церкви у Вільнюсі отримав подяку від прем’єр-міністра Литви

Настоятеля василіянського монастиря та храму Пресвятої Трійці УГКЦ у Вільнюсі о. Вінкентія Пелиха нагородили подячним листом від прем’єр-міністра Литви Саулюса Скверняліса.

Нагородження відбулося у рамках відзначення у Литві Міжнародного дня толерантності, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Я щиро вітаю Вас з Міжнародним днем толерантності й вдячний Вам за Вашу підтримку та активну співпрацю з українською громадою в культурному та релігійному житті, за Ваші громадянські ініціативи. Бажаю Вам натхнення та успіхів у збереженні важливих традицій та звичаїв для наступних поколінь», - сказав Скверняліс.

У заході взяли участь представники української діаспори, в тому числі голова української громади у Вільнюсі Наталя Шертвітєнє, а також представники литовської громадськості та різних національних меншин країни.

Серед офіційних особ були присутні канцлер уряду Литовської Республіки Альгірдас Стончятіс, директорка Департаменту національних меншин при уряді Литовської Республіки Віда Монтвідайте, радник канцлера ЛР з питань державного управління та соціальної політики Діана Варнайте, представники Посольства України у Вільнюсі.

Урочистий захід, організований Департаментом національних меншин при уряді Литовської Республіки, відбувся у литовській столиці 19 листопада. Він проходив у рамках відзначення Литвою Міжнародного дня толерантності, започаткованого Міжнародною організацією ЮНЕСКО в 1995 році. Захід пройшов у головній залі Академії наук Литовської Республіки у Вільнюсі.

Подяки від прем'єр-міністра Литовської Республіки, нагороди від Департаменту національних меншин, пам’ятні подарунки, ювілейні медалі та подячні листи були вручені представникам литовських національних меншин, журналістам, науковцям, освітянам та громадським діячам, що розвивають міжкультурний діалог.

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Фото: Василіянський монастир св. Йосафата у Вільнюсі