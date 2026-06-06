У Греції відбудеться Міжнародний музичний фестиваль «Українські фестини»
Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомило консульство України в Салоніках.
Культурно-мистецька подія організована українським консульством за особистої ініціативи консула України в Салоніках Євгена Шквири, української громадської активістки Інни Галаніної та голови Муніципалітету Термаїкос Теодороса Дзекоса.
Проведення фестивалю стало можливим за всебічного сприяння волонтерського центру Volunteer center "Ilios", Спілки греків України в Греції, а також парасолькової організації «Об'єднана українська діаспора в Греції» (Ένωση της Ουκρανικής Διασποράς).
Організатори запрошують відвідати масштабне свято як місцевих українців, так і грецьких та іноземних друзів України.
Захід розпочнеться у середу, 10 червня, о 17:30 за місцевим часом.
Нагадаємо, у столиці Греції українська громада провела масштабні заходи до ювілейного Всесвітнього дня вишиванки, що об’єднали на подвір’ї Катедрального собору Святої Трійці в Афінах представників діаспори, дипломатів, волонтерів і духовенство.
Фото заставкове