У Греції відбудеться Міжнародний музичний фестиваль «Українські фестини»

У передмісті грецького міста Салоніки – Переа – відбудеться масштабний Міжнародний музичний фестиваль «Українські фестини», покликаний популяризувати національну культуру та зміцнювати міжнародні зв'язки в Південній Європі.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомило консульство України в Салоніках.

Культурно-мистецька подія організована українським консульством за особистої ініціативи консула України в Салоніках Євгена Шквири, української громадської активістки Інни Галаніної та голови Муніципалітету Термаїкос Теодороса Дзекоса.

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Проведення фестивалю стало можливим за всебічного сприяння волонтерського центру Volunteer center "Ilios", Спілки греків України в Греції, а також парасолькової організації «Об'єднана українська діаспора в Греції» (Ένωση της Ουκρανικής Διασποράς).

Організатори запрошують відвідати масштабне свято як місцевих українців, так і грецьких та іноземних друзів України.

Захід розпочнеться у середу, 10 червня, о 17:30 за місцевим часом.

Нагадаємо, у столиці Греції українська громада провела масштабні заходи до ювілейного Всесвітнього дня вишиванки, що об’єднали на подвір’ї Катедрального собору Святої Трійці в Афінах представників діаспори, дипломатів, волонтерів і духовенство.

Фото заставкове