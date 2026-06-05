Українська школа Страсбурга відкрила набір учнів на новий навчальний рік

У Франції Українська школа Страсбурга (Association l’Ecole Ukrainienne à Strasbourg) оголосила про початок прийому заявок та відкриття попередньої реєстрації учнів на навчальний рік 2026–2027.

Як передає Укрінформ, про це йдеться на фейсбук-сторінці Association ECOLE Ukrainienne à Strasbourg.

Адміністрація освітнього закладу підготувала попередній розклад занять, які традиційно відбуватимуться щосереди та щосуботи для різних вікових категорій – від наймолодших груп раннього розвитку до підлітків.

Попередня програма школи охоплює вивчення української мови та мовлення, українознавство (елементи історії, культури та народознавства України), художнє й образотворче мистецтво, а також уроки української пісні. Окремим хореографічним напрямом роботи закладу є заняття з народних та сучасних українських танців, які організовують щосуботи для дітей віком від 5 років і старше.

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Для оформлення заявки батькам необхідно здійснити попередню онлайн-реєстрацію до 3 липня 2026 року (з можливістю подальшого уточнення та підтвердження даних до кінця серпня). Запити приймаються на електронну пошту ecole.ukrainienne@gmail.com з обов'язковою темою листа «Запис в укр.школу-2026-2027».

У тексті повідомлення слід зазначити повне ім'я дитини (як у паспорті), її вік станом на 1 вересня 2026 року, а також обрану групу й перелік занять відповідно до шкільного розкладу.

Остаточне формування груп та інформування батьків про загальні збори відбудеться у першій половині вересня 2026 року. Самі батьківські збори заплановані на середину вересня, а безпосередній старт уроків та творчих майстерень у Страсбурзі розпочнеться з середи, 23 вересня 2026 року.

Нагадаємо, в Каннах під час Всефранцузької конференції «Українська школа за кордоном: мова, культура, цінності, пріоритети» представники 17 освітніх осередків оголосили про створення Спілки українських шкіл Франції.

Фото: Association ECOLE Ukrainienne à Strasbourg / Фейсбук