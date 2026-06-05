У Римі волонтери проведуть масштабний благодійний концерт на підтримку України

В італійській столиці у неділю, 7 червня, відбудеться великий благодійний концерт на підтримку України, організований місцевими гуманітарними інституціями, які від початку війни здійснюють допомогу в українських прифронтових зонах.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомив очільник «Християнського товариства українців» в Італії Олесь Городецький.

Культурно-гуманітарний захід прийматиме відомий римський комплекс Auditorium Parco della Musica (зал Sala Sinopoli). Головним організатором виступила асоціація La Memoria Viva, яка спільно з волонтерським рухом Liberi, oltre le illusioni й іншими партнерами вже реалізувала десятки гуманітарних місій безпосередньо на лінії зіткнення в Україні.

Олесь Городецький закликав українську громаду Рима й околиць максимально поширити інформацію та особисто відвідати подію, щоб подякувати іноземним друзям за солідарність.

«Прошу всіх підтримати цей захід, поширити максимально інформацію та прийти на концерт. Це найменше, що кожен з нас може зробити, щоб наблизити нашу спільну перемогу!» – наголосив керівник товариства.

Концерт розпочнеться о 17:00. Вхід для всіх охочих є безплатним, проте через обмежену кількість місць у залі організатори просять пройти обов'язкову попередню реєстрацію. Для цього необхідно надіслати заявку на електронну адресу: segreteria@lamemoriaviva.it або звернутися за телефоном: +39 334 728 2137.

Нагадаємо, в італійському Мілані провели третій дводенний фестиваль української культури «Україна є Україна», головною метою якого стала презентація історичної та сучасної ідентичності України для італійської аудиторії.