У Греції українську громаду запрошують на сімейний пікнік із дитячим детективним квестом

Об'єднана українська діаспора в Греції анонсувала проведення великого сімейного пікніка, який має на меті згуртувати українські родини в евакуації та ближче ознайомити малечу з традиціями літніх таборів.

Як передає Укрінформ, про це йдеться на фейсбук-сторінці спільноти.

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Організатори підготували насичену програму для дорослих та дітей. Поки батьки матимуть змогу поспілкуватися в неформальній атмосфері, для молодшого покоління проведуть інтерактивну детективну квест-гру. Завдяки цій активності діти зможуть познайомитися зі своїми ровесниками, відчути справжній дух пригод і дізнатися, як влаштоване дозвілля в літніх українських таборах на території Греції.

На юних учасників чекають різноманітні цікаві завдання, командні ігри, загадки та пошук захованих підказок. Авторкою та ведучою дитячої детективної програми виступить Олександра Чернишова.

Захід відбудеться у суботу, 6 червня, о 17:00 у відомому афінському прибережному парку Parko Paleou Falirou.

Організатори просять учасників узяти з собою пледи, улюблені частування та гарний настрій для відпочинку на свіжому повітрі. Оскільки кількість місць для участі в дитячому квесті є обмеженою, батькам необхідно заздалегідь пройти процедуру попереднього запису, заповнивши електронну онлайн-форму за посиланням.

Нагадаємо, українська церковна спільнота в Афінах організувала святкові заходи до Дня матері, що об’єднали спільну молитву в храмі, виступи творчих колективів та благодійний збір на підтримку України.

Фото заставкове