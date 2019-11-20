У Південній Африці відбулася щорічна зустріч української діаспори
Про це йдеться на сторінці диппредставництва у Facebook.
«З ініціативи громадської організації «Українська Асоціація в ПАР» українці Ґаутенґу зібралися, аби поспілкуватися й обговорити майбутні проекти», - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, Тимчасовий повірений у справах України в ПАР Любов Абравітова привітала присутніх та подякувала українцям Південної Африки за активність та ініціативи.
Секретар організації Катерина Альошина презентувала здобутки "Української асоціації в ПАР" та окреслила перспективи розвитку організації.
Маленькі українці взяли участь у майстер-класах.
На захід запрошували приходити усією сім’єю - поспілкуватися та відсвяткувати День Гідності та Свободи разом.
«Дякуємо Посольству України в ПАР за теплий та дружній прийом! Українці в ПАР - це дружнє та міцне комьюніті!», - зазначається на сторінці асоціації у Facebook.
Фото: Embassy of Ukraine to the Republic of South Africa, Ukrainians of South Africa Українська Асоціація в ПАР у Facebook