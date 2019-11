У Південній Африці відбулася щорічна зустріч української діаспори

Представники української діаспори в Південно-Африканській Республіці зустрілися днями в Преторії в Посольстві України в ПАР на щорічному обіді.

Про це йдеться на сторінці диппредставництва у Facebook.

«З ініціативи громадської організації «Українська Асоціація в ПАР» українці Ґаутенґу зібралися, аби поспілкуватися й обговорити майбутні проекти», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, Тимчасовий повірений у справах України в ПАР Любов Абравітова привітала присутніх та подякувала українцям Південної Африки за активність та ініціативи.

Секретар організації Катерина Альошина презентувала здобутки "Української асоціації в ПАР" та окреслила перспективи розвитку організації.

Маленькі українці взяли участь у майстер-класах.

На захід запрошували приходити усією сім’єю - поспілкуватися та відсвяткувати День Гідності та Свободи разом.

«Дякуємо Посольству України в ПАР за теплий та дружній прийом! Українці в ПАР - це дружнє та міцне комьюніті!», - зазначається на сторінці асоціації у Facebook.

Фото: Embassy of Ukraine to the Republic of South Africa, Ukrainians of South Africa Українська Асоціація в ПАР у Facebook